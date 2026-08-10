세라젬 ‘리플랙스 마사지 소파베드’ 판매 호조… 3040세대서 인기

세줄 요약 세라젬의 리플랙스 마사지 소파베드가 출시 초기부터 판매 호조를 보이며 주목받았다. 소파와 마사지 베드를 오가는 컨버터블 구조로 공간 활용성을 높였고, 패브릭 소재와 감각적 색상으로 인테리어 완성도도 살렸다. 구매층의 61%가 30~40대로 나타났다. 리플랙스 첫 제품, 출시 초반 판매 호조

소파와 마사지 베드 겸용 컨버터블 구조

3040세대 중심 구매, 공간 활용 수요 반영

이미지 확대 세라젬 ‘리플랙스 마사지 소파베드’. 세라젬 제공 닫기 이미지 확대 보기 세라젬 ‘리플랙스 마사지 소파베드’. 세라젬 제공

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세라젬의 하이브리드 웰니스 가전 브랜드 ‘리플랙스’(REFLAX)의 첫 제품 ‘마사지 소파베드’가 출시 초기부터 판매 호조세를 보이고 있다.10일 세라젬에 따르면 마사지 소파베드는 평상시 거실 소파로 쓰다가 필요할 때 마사지 베드로 펼쳐 사용하는 컨버터블 구조로 설계됐다. 별도의 전용 공간을 마련하기 어려운 주거 환경을 고려해 휴식과 헬스케어 기능을 하나로 통합한 것이 특징이다. 여기에 부드러운 패브릭 소재와 감각적인 색상을 적용해 인테리어 가구로서의 완성도를 높였다.실제 구매층 분석 결과 30~40대 비중이 전체의 61%를 차지하며 젊은 층에서 높은 반응을 이끌어냈다. 인테리어를 해치지 않으면서도 공간을 효율적으로 쓰고자 하는 젊은 세대의 라이프스타일이 반영된 결과라는 게 세라젬의 설명이다.마사지 기능은 척추·마사지·온열 및 스캔 기술을 그대로 적용해 사용자 체형에 맞춘 지압 마사지를 제공한다. 15가지 맞춤 모드를 지원해 사용자 컨디션과 생활 패턴에 맞춰 선택할 수 있도록 했다.세라젬 관계자는 “리플랙스 마사지 소파베드의 초기 호응을 통해 공간 활용형 웰니스 가전에 대한 시장의 높은 수요를 확인했다”며 “앞으로도 변화하는 주거 환경과 라이프스타일에 맞춘 복합 기능성 웰니스 제품을 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.