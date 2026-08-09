삼프로TV 개인정보 46만건 유출… 계좌·카드정보도 포함

세줄 요약 삼프로TV 운영사 이브로드캐스팅이 앱에 대한 외부 불법접근으로 회원 개인정보 46만여건이 유출된 사실을 확인했다. 이름, 연락처, 이메일, 주소, 이용기록, 기기정보 등이 노출됐고 계좌정보 2972건, 카드정보 317건도 포함됐다. 회사는 피해 회원에게 개별 통지하고 당국에 신고했다. 외부 불법접근으로 46만여건 개인정보 유출

이름·연락처·이용기록 등 다수 항목 노출

계좌정보 2972건·카드정보 317건 포함

이미지 확대 삼프로TV 홈페이지 캡처. 삼프로TV 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼프로TV 홈페이지 캡처. 삼프로TV 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경제 유튜브 채널 ‘삼프로TV’ 애플리케이션에서 개인정보 46만여건이 유출됐다. 회사 측에 따르면 외부 행위자의 불법 접근으로 일부 이용자의 계좌정보와 신용카드 정보까지 노출됐다.9일 정보통신업계에 따르면 삼프로TV 운영사 이브로드캐스팅은 이달 초 외부 행위자가 앱에 불법적으로 접근해 다른 이용자의 개인정보를 무단 열람한 정황을 확인하고 조사에 착수했다. 회사는 현재까지 유출된 개인정보를 46만여건으로 추산하고 연락처를 보유한 회원에게 사고 사실을 개별 통지했다.유출 항목은 회원별로 다르며 이름과 프로필, 휴대전화번호, 이메일, 주소, 서비스 이용기록, 기기정보 등이 포함됐다. 은행명·계좌번호·예금주명 등 계좌정보는 2972건, 카드명·마스킹된 카드번호 등 신용카드 정보는 317건 유출된 것으로 파악됐다. 주소 정보는 2건이었다.주민등록번호 등 고유식별정보와 민감정보는 회사가 수집하지 않아 유출되지 않았다고 이브로드캐스팅은 설명했다. 회사는 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원(KISA)에 사고를 신고하고 관련 접근을 차단하는 등 보안 조치를 진행했다.이브로드캐스팅은 개인정보 유출에 따른 2차 피해 가능성에 주의를 당부했다. 회사는 “삼프로TV를 사칭한 전화나 문자메시지 등에 각별히 유의해달라”며 “출처가 불분명한 연락을 받을 경우 링크나 첨부파일을 클릭하지 말고 삭제·신고해달라”고 밝혔다.