‘로봇 수백대가 담고 나르고’…롯데마트 부산 ‘온라인 장보기’ 전용 물류센터 가보니

‘제타 스마트센터 부산’ 가동

최소 2시간 단위 24시간 배송

AI 로봇 수백대가 피킹·물건 재배치

이미지 확대 롯데마트 제타 스마트센터 부산 내부에서 물건을 옮기고 있는 AI 로봇의 모습. 롯데마트 제공 닫기 이미지 확대 보기 롯데마트 제타 스마트센터 부산 내부에서 물건을 옮기고 있는 AI 로봇의 모습. 롯데마트 제공

이미지 확대 롯데마트 제타 스마트센터 부산 전경. 롯데마트 제공 닫기 이미지 확대 보기 롯데마트 제타 스마트센터 부산 전경. 롯데마트 제공

세줄 요약 롯데마트가 부산에 온라인 전용 물류센터 제타 스마트센터를 본격 가동했다. 오카도와 구축한 이 센터는 로봇 수백대와 AI 수요 예측으로 저장·피킹·배송을 자동화해 효율을 높였다. 부산·영남권 배송을 시작으로 대구·울산까지 거점을 넓힐 계획이다. 부산 제타 스마트센터 본격 가동

AI 예측·로봇 자동화로 주문 처리

영남권 배송 거점 확대와 성장 목표

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롯데마트가 온라인 전용 물류센터 ‘제타 스마트센터 부산’을 이달부터 본격 가동했다. 약 3년간 영국 리테일테크 기업 오카도와 함께 구축한 이 센터를 통해 롯데마트는 온라인 장보기 시장에서 ‘그로서리 1번지’의 비전을 달성해 나간다는 구상이다.지난 7일 찾은 제타 스마트센터 부산 내부는 인공지능(AI) 자동화 물류센터 답게 로봇이 더 많이 눈에 띄었다. 연면적 4만㎡ 규모에 3만 5000여종의 상품을 취급할 수 있는 이 센터의 핵심은 냉장·냉동·상온 등 온도별로 나뉘어 자동화 운영되는 상품 저장고 ‘하이브’다. 3차원 바둑판 형태의 창고인 하이브는 수요 예측부터 보관, 포장, 배송까지 유통 전 과정을 통합 제어하는 ‘오카도 스마트 플랫폼’(OSP)이 처음 적용됐다. 알고리즘이 머신러닝을 통해 계절과 날씨 등 외부 변수까지 반영해 수요를 예측하고 상품 위치를 상시 재배치한다. 같은 상품을 한곳에 모아둔 일반 물류센터와 달리, 층층이 다른 상품이 뒤섞여 있는 셈이다. 센터 관계자는 “잘 팔리는 상품은 로봇이 집기 쉬운 위쪽으로, 주문이 적은 상품은 아래쪽으로 배치해 주문 처리 속도를 높였다”고 설명했다.하이브 최상단에 놓인 격자형 레일 ‘그리드’ 위로는 중앙제어시스템의 제어를 받는 피킹 로봇 수백대가 초속 4m 속도로 물건을 옮기고 있었다. 그리드 곳곳에 놓인 로봇팔은 피킹 로봇이 가져다 놓은 상품을 집어 고객용 바구니에 옮겨 담았다. 로봇이 바구니를 아래층 피킹 스테이션으로 내려 보내면 작업자들은 로봇이 집기 너무 무겁거나 작은 규격의 상품만 별도로 확인해 담고 있었다. 로봇 덕분에 전체 직원 중 피킹·패킹 인력은 80명 수준으로, 비슷한 규모 물류센터의 절반 정도다. 향후 주문 처리량이 늘면 로봇은 최대 1000대까지 투입될 수 있다.현재 이 센터는 부산·창원·김해 13개 매장의 온라인 주문과 새벽배송을 처리 중이다. 배송은 2~3시간 단위, 하루 최대 13개 시간대로 나뉘어 24시간 운영해 소비자 선택지를 넓혔다. 내년에는 대구·울산 등 인근 대도시로 배송 거점을 넓히 향후 일 3만 3000건 이상의 주문을 처리한다는 목표다. 이는 연 매출 9600억원 규모에 해당한다.차우철 롯데마트·슈퍼 대표는 “입고부터 배송까지 전 과정 100% 콜드체인을 유지해 부산과 영남권 400만 세대 고객에 산지의 신선함을 정시 배송해 국내 온라인 장보기의 패러다임을 바꿀 것”이라며 “로봇 자동화 기술과 친환경 경영, 안전 관리, 2000여개 지역 일자리 창출을 통해 지속 가능한 미래형 물류센터 모범 사례로 만들 것”이라고 말했다.