에너지 신산업 생태계 주도…한전, ‘한전기술지주’ 출범

한전의 기술·인프라와 민간 혁신역량 융합…완결형 기업 성장 플랫폼 구축

2050년 31경 원 규모 글로벌 에너지 신시장 선도·3대 핵심 협력체계 가동

이미지 확대 국내 에너지 신산업 생태계를 주도할 ‘한전기술지주’가 7일 공식 출범했다. 한국전력 제공 닫기 이미지 확대 보기 국내 에너지 신산업 생태계를 주도할 ‘한전기술지주’가 7일 공식 출범했다. 한국전력 제공

세줄 요약 한국전력이 나주 본사에서 한전기술지주를 공식 출범했다. 기술사업화 투자, 후속투자 연계, 기업육성을 통해 에너지 벤처와 스타트업의 사업화 장벽을 낮추고, 공공 기술과 민간 혁신을 연결하는 완결형 성장 플랫폼을 구축한다. 한전기술지주 공식 출범, 에너지 신산업 주도 선언

기술사업화 투자·후속투자 연계로 기업육성 추진

공공 기술과 민간 혁신 연결한 성장 플랫폼 구축

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한국전력이 7일 나주빛가람혁신도시 내 본사 비전홀에서 에너지 신산업 생태계를 주도할 ‘한전기술지주’를 공식 출범했다.이날 행사에는 김성환 기후에너지환경부 장관, 더불어민주당 신정훈·정진욱 의원, 고광완 전남광주통합특별시 문화산업부시장, 윤병태 나주시장 등 정부·지자체 인사와 전력 기자재 대기업, 투자기관 및 스타트업 육성기관 관계자 등 150여 명이 참석했다.국내 에너지 분야 벤처·스타트업과 연구기관들은 그동안 우수한 기술을 보유하고도 막대한 투자 비용과 장기간의 회수 기간으로 인해 사업화에 어려움을 겪어 왔다.한전기술지주는 이러한 한계를 극복하기 위해 ▲기술사업화 투자 ▲후속투자 연계 ▲기업육성 기능을 중심으로 유망 에너지기업의 성장을 지원하는 역할을 수행한다.또한, 한전과 공공이 보유한 유망 기술·협력사업·실증 인프라를 민간의 혁신 역량과 연계해 기술이전부터 실증·투자·제품화, 국내·외 시장진출로 이어지는 완결형 기업 성장 플랫폼을 구축하게 된다.한전은 이를 통해 오는 2050년까지 31경 원(약 213조 달러) 규모로 추산되는 글로벌 에너지 신시장을 적극 선도한다는 복안이다.이날 출범식에서는 설립 경과보고와 비전 및 로드맵 발표에 이어 직류(DC) 산업 거점 조성, 국산 태양광 인버터 산업 협력, 국내 유수의 투자기관들이 참여하는 투자 얼라이언스 업무협약이 체결됐다.김동철 사장은 “한전기술지주 설립은 기술과 자본의 구조적 단절을 극복하기 위한 돌파구”라며 “대한민국 기술로 세계 시장에서 당당히 경쟁할 수 있는 ‘K-에너지 유니콘 기업’을 반드시 키워내겠다”고 강조했다.