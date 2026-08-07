청주 내덕 라씨엘로, 일성건설 참여 공사도급협약 체결…후속 절차 추진

세줄 요약 청주 내덕 라씨엘로 장기일반 민간임대사업이 일성건설 참여 공사도급협약을 체결했다. 본공사도급계약을 위한 사전 절차로, 660세대 공급 계획과 토지 확보, 사업계획 변경 승인 등 후속 절차도 병행한다. 일성건설 참여 공사도급협약 체결

660세대 민간임대주택 공급 추진

10월 초 모델하우스 재개관 예정

이미지 확대 ‘청주 내덕 라씨엘로’ 투시도 닫기 이미지 확대 보기 ‘청주 내덕 라씨엘로’ 투시도

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청주시 청원구 내덕동에서 추진 중인 ‘청주 내덕 라씨엘로 장기일반 민간임대주택 개발사업’이 일성건설㈜이 참여하는 공사도급협약을 체결했다고 밝혔다.청주라씨엘로㈜는 지난 2026년 8월 6일 시공 예정사가 참여하는 공사도급협약을 체결했다. 회사 측에 따르면 이번 협약은 향후 본 공사도급계약 체결을 위한 사전 절차로, 사업 추진 과정에서 협력 기반을 마련하기 위한 취지다.협약에 참여한 일성건설㈜는 국토교통부의 2025년도 건설업체 시공능력평가에서 토목건축공사업 기준 전국 56위를 기록한 종합건설회사다. 시공능력평가는 공사 실적과 기술력, 경영상태, 신인도 등을 종합적으로 반영하는 지표로, 입찰 자격과 신용 평가, 보증 심사 등의 기준으로 활용된다.청주 내덕 라씨엘로는 청주시 청원구 내덕동 일원에 총 660세대 규모의 장기일반 민간임대주택 공급을 추진하는 사업이다. 사업 주체는 청주시의 주택건설사업계획 변경 승인을 통해 청주라씨엘로㈜로 변경됐으며, 회사 측은 현재 관련 절차를 진행 중이라고 설명했다.토지 확보 절차도 함께 진행되고 있다. 청주라씨엘로㈜는 사업 부지 일부의 소유권을 확보했으며, 국·공유지를 제외한 사유지에 대해서는 토지 매매 계약을 체결했다고 밝혔다.사업 부지 인근에는 청주의 대표 문화 시설인 문화제조창과 국립현대미술관 청주관이 위치해 있으며, 청주 도심과 율량·사천 생활권을 함께 이용할 수 있는 입지를 갖췄다.청주라씨엘로㈜는 사업 진행에 맞춰 청주시 주중동에 신규 모델하우스를 조성하고 오는 10월 초 재개관할 예정이다. 모델하우스에서는 사업 개요와 공급 일정, 향후 추진 계획 등을 안내할 계획이다.청주라씨엘로㈜ 관계자는 “공사도급협약 체결로 시공 협력 체계를 구축하기 위한 기반이 마련됐다”라며 “일성건설의 시공 경험과 전문성을 바탕으로 후속 절차를 차질 없이 추진하겠다”고 전했다.이어 “사업 계획 승인과 토지 계약, 시공 예정사 협약 등 주요 절차를 단계적으로 진행하고 있다”며 “사업 진행 상황을 지속적으로 공개하고 지역사회와의 신뢰를 바탕으로 사업을 추진해 나가겠다”고 덧붙였다.청주라씨엘로㈜는 지역건설산업 활성화에도 힘을 보탤 계획이다. 지역 업체의 하도급 참여를 확대하고 지역 생산 건설 자재를 적극 활용해 지역 경제 활성화에 기여한다는 방침이다. 청주시 역시 사업 계획 변경 승인 과정에서 지역 업체 참여와 지역 생산 자재 사용에 적극 협조해 줄 것을 요청했다.한편 청주라씨엘로㈜는 본 공사도급계약 체결과 모델하우스 재개관 등 후속 일정을 순차적으로 진행하고, 주요 사업 진행 현황도 지속적으로 공개할 예정이다.