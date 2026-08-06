PXG어패럴, F/W 콜프웨어 공개… 소재·디자인 업그레이드

세줄 요약 PXG어패럴이 ‘콰이어트 시그널’ 26 F/W 컬렉션을 선보였다. 8월 다마스커스 캡슐, 9월 모스 그린과 리울, 10월 하이브리드 다운, 11월 GEN-X까지 월별로 전개했다. 헤리티지와 기능성을 결합한 프리미엄 골프웨어 전략이 돋보였다. 가을·겨울용 26 F/W 컬렉션 공개

월별 맞춤형 라인업으로 순차 전개

헤리티지와 기능성 결합한 전략

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프리미엄 골프 브랜드 PXG어패럴이 가을·겨울 시즌을 겨냥해 ‘콰이어트 시그널(Quiet Signal)’ 26 F/W 컬렉션을 선보인다고 6일 밝혔다.이번 컬렉션은 브랜드 헤리티지와 기능성을 결합해 월별 맞춤형 라인업으로 전개된다.우선 8월에는 은은한 매트 실버와 자카드 패턴을 적용한 ‘다마스커스 캡슐’을 통해 럭셔리 무드를 극대화한다. 이어 9월에는 시그니처 컬러인 ‘모스 그린’을 내세우고, 리사이클 충전재 ‘리울(Re-wool)’을 적용해 경량성과 보온성을 동시에 잡았다.10월에는 하이브리드 다운 시리즈를 출시해 스포티함과 고급스러운 외관을 구현하며, 11월에는 최상위 하이엔드 라인인 ‘GEN-X’를 통해 프리미엄 니트와 가죽 자켓 등을 선보이며 시즌의 정점을 찍는다.PXG어패럴 관계자는 “이번 컬렉션은 고유의 공학적 정밀함과 클래식한 헤리티지를 필드 위 퍼포먼스로 완벽히 구현한 것”이라며 “필드와 도심을 아우르는 대체 불가능한 프리미엄 가치를 선사할 것”이라고 전했다.26 F/W 컬렉션은 전국 PXG 공식 매장과 온라인 스토어에서 순차적으로 만나볼 수 있다.