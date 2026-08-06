‘원빈이 두 명?’ 아정당, 배우 원빈·라이즈 원빈 공동 모델 발탁

세줄 요약 생활 서비스 플랫폼 아정당이 배우 원빈에 이어 그룹 라이즈(RIIZE) 멤버 원빈을 새 광고 모델로 발탁했다. ‘책임지고 아껴주는 생활 서비스’ 슬로건 아래 합리적이고 안전한 이용 가치를 강조하며, 신뢰감과 세련된 이미지를 함께 노렸다. 아정당, 배우 원빈·라이즈 원빈 공동 모델 발탁

세대 아우르는 신뢰감·세련미 결합한 광고 전략

온라인서 ‘투원빈’ 조합 화제와 관심 확산

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생활 서비스 플랫폼 아정당이 배우 원빈에 이어 그룹 라이즈(RIIZE) 멤버 원빈을 새로운 광고 모델로 발탁하며 이색 모델 조합을 완성했다.이번 광고는 아정당의 브랜드 슬로건인 ‘책임지고 아껴주는 생활 서비스’를 중심으로 제작됐다. ‘세이프하게 세이브하자. 아정당으로 세이프하게 세이브하세요’라는 메시지를 통해 생활 속 다양한 서비스를 더욱 합리적이고 안전하게 이용할 수 있다는 브랜드 가치를 전달한다.특히 배우 원빈이 오랜 시간 쌓아온 신뢰감과 라이즈 원빈의 젊고 세련된 이미지가 만나 세대를 아우르는 소비자층에게 친숙하게 다가갈 수 있을 것으로 기대된다.이번 모델 조합은 단순한 우연이 아니다. 앞서 유튜브 콘텐츠 ‘미미미생’에서 크리에이터 미미미누가 배우 원빈과 라이즈 원빈이 함께 광고를 찍으면 재미있을 것 같다는 취지의 아이디어를 언급한 바 있으며, 실제 두 사람이 아정당의 공동 모델로 발탁되면서 당시의 이야기가 현실이 됐다.아정당은 인터넷·TV 가입을 비롯해 휴대폰, 가전 렌탈, 이사, 청소 등 생활에 필요한 다양한 서비스를 한곳에서 비교하고 이용할 수 있는 생활 서비스 플랫폼이다. 최근에는 배우 원빈을 중심으로 브랜드 신뢰도를 강화해 왔으며, 라이즈 원빈까지 공동 모델로 합류시키며 브랜드의 대중성과 젊은 이미지를 동시에 확대한다는 전략이다.한편, 이번 광고는 배우 원빈과 라이즈 원빈이 함께 호흡을 맞춘 첫 아정당 CF로, 공개 전부터 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서 “‘원빈이 두 명이라니’”, “‘투원빈’이 현실이 됐다” 등의 반응이 이어지며 관심을 모으고 있다.