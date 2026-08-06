행복한성공, 행경 S-AMP 출범…“행복경영 넘어 기업 성장으로”

세줄 요약 행복한성공이 중소기업 CEO의 지속 가능한 성장을 지원하는 최고경영자과정 행경 S-AMP를 새로 열었다. 행복한경영대학의 철학과 리더십 교육을 바탕으로, 기업별 성장 병목을 진단하고 조직·시스템 중심의 실행 전략과 스케일업 로드맵을 설계하도록 돕는다. 행경 S-AMP 출범, 중소기업 CEO 성장 지원

행복경영 철학을 스케일업 전략으로 확장

병목 진단·시스템 구축·실행 전략 강조

이미지 확대 [사진] (좌)이수경 학장, (우)이의근 이사장 닫기 이미지 확대 보기 [사진] (좌)이수경 학장, (우)이의근 이사장

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사단법인 행복한성공이 중소기업 CEO의 지속 가능한 성장을 지원하는 최고경영자과정 ‘행경 S-AMP(Scale-up Advanced Management Program)’를 새롭게 출범했다.행복한성공은 지난 10년간 중소기업 CEO 대상 교육 과정인 행복한경영대학을 운영하며 행복경영 철학과 리더십을 공유해 왔고, 1,200여 명의 CEO 동문을 배출했다. 이번에 선보인 행경 S-AMP는 이러한 성과를 바탕으로 기존 수료 기업들의 지속 성장을 지원하기 위해 마련된 스케일업 프로그램으로, 기업별 성장 병목을 진단하고 조직과 시스템 중심의 경영 체계를 구축하는 데 초점을 맞췄다.행경 S-AMP 출범 배경에 대해 이의근 행복한성공 이사장은 “행복경영이 좋은 회사를 만드는 철학이라면, 이제는 이를 기업의 지속 가능한 성장으로 연결해야 할 시점이라고 판단했다”며 “행복한경영대학을 수료한 CEO들도 현장에서 조직과 재무, 영업, 시스템 등 현실적인 성장 과제를 마주하고 있다. 행경 S-AMP는 이러한 성장 병목을 해결하고 실행 가능한 성장 전략을 제시하기 위해 마련한 스케일업 중심의 최고경영자과정”이라고 말했다.행복한성공은 행경 S-AMP가 기존 행복한경영대학과 경쟁 관계에 있는 별도 과정이 아니라, 행복경영의 철학을 실제 조직 운영과 사업 성장으로 연결하는 심화 과정이라고 설명했다. CEO의 철학과 리더십을 다지는 단계에서 나아가, 이를 실행 가능한 성장 체계로 구체화하는 데 의미를 두고 있다는 설명이다.이수경 행경 S-AMP 학장은 “행복한경영대학이 CEO의 철학과 리더십을 세우는 과정이라면, 행경 S-AMP는 이를 조직 운영과 사업 성장으로 연결하는 심화 과정”이라며 “두 과정은 경쟁 관계가 아니라 행복경영의 철학을 실행으로 이어주는 하나의 성장 체계”라고 설명했다.행경 S-AMP의 핵심은 기업별 성장 단계에 따라 다른 과제를 진단하고, 이에 맞는 실행 전략을 설계하는 데 있다. 행복한성공은 조직 운영과 시스템 구축, 실행 전략을 바탕으로 기업별 스케일업 플레이북과 성장 로드맵을 구체화할 수 있도록 지원할 계획이다.이수경 학장은 “기업마다 성장을 가로막는 요인이 다른 만큼 먼저 성장 병목을 진단하는 것이 핵심”이라며 “조직 운영과 시스템 구축, 실행 전략을 바탕으로 기업별 스케일업 플레이북과 성장 로드맵을 완성하도록 지원하겠다”고 말했다.행복한성공은 이번 과정을 통해 대표 개인에게 의존하는 경영 방식에서 벗어나, 조직이 공통된 기준으로 의사 결정하고 시스템이 안정적으로 작동하는 구조를 갖출 수 있도록 지원한다는 방침이다. 이를 통해 중소기업이 지속 가능한 성장 기반을 마련할 수 있도록 돕겠다는 계획이다.이수경 학장은 “대표 개인에게 의존하는 경영은 일정 규모 이후 성장의 한계가 된다”며 “조직이 같은 기준으로 의사 결정하고 시스템이 성과를 만들어 내는 구조를 갖춰야 지속 가능한 성장이 가능하다”고 강조했다.행복한성공은 앞으로 행복경영 철학이 실제 기업의 성장과 성과로 이어질 수 있도록 교육과 지원 체계를 확대해 나갈 계획이다. 또한 동문 기업의 경험과 사례를 축적해 중소기업 CEO들이 함께 성장 방향을 모색할 수 있는 스케일업 생태계 조성에도 힘쓸 방침이다.이의근 이사장은 “행복경영의 철학이 실제 기업의 성장과 성과로 이어진다는 것을 보여주는 것이 목표”라며 “동문 기업의 성공 사례를 축적하고 확산해 중소기업 성장의 새로운 방향을 만들어 가겠다”고 밝혔다.이수경 학장도 “듣고 감동받는 교육을 넘어 실행과 성과를 만드는 교육으로 발전시키겠다”며 “동문 기업들이 지속적으로 성장할 수 있는 스케일업 생태계를 구축하는 데 집중하겠다”고 말했다.