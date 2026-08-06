[서울데이터랩] 미국 증시 혼조세…기술주 약세에 나스닥 하락

세줄 요약 미국 증시는 개장 초반 혼조세를 보였다. 다우지수는 상승했지만 나스닥과 S&P500은 기술주 약세에 밀렸고, 반도체지수도 하락했다. 일라이 릴리와 금융주는 강세였으나 알파벳, AMD, 아마존 등은 크게 떨어졌다. 다우 상승, 나스닥 하락한 혼조 장세

헬스케어·금융주 강세, 방어주 선방

알파벳·AMD 급락, 기술주 부담 확대

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5일(현지 시간) 미국 증시는 개장 초반 혼조 흐름을 나타냈다. 다우존스 지수는 5만4349.12로 전일 대비 263.24포인트(0.49%) 상승한 반면, 나스닥 종합지수는 2만6363.44로 221.55포인트(-0.83%) 하락했다. S＆P 500 지수도 7723.55로 12.97포인트(-0.17%) 밀리며 대형 기술주 중심의 부담이 이어지는 모습이다.세부 지수별로 보면 다우운송지수는 2만1577.33으로 0.93% 하락했고, 나스닥 100은 2만9487.79로 0.83% 내렸다. 필라델피아 반도체지수 역시 1만2008.88로 1.40% 하락해 기술주와 반도체주 전반의 약세를 반영했다. 반면 변동성지수(VIX)는 15.81로 4.18% 하락해 시장의 극단적 불안 심리는 다소 완화된 상태다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 경기방어주와 금융, 헬스케어 일부 종목이 강세를 보였다. 일라이 릴리는 4.86% 급등했고, 유나이티드헬스 그룹은 1.28%, 존슨앤드존슨은 1.04% 올랐다. 제이피모간체이스와 뱅크오브아메리카도 각각 0.48%, 0.56% 상승하며 금융주가 비교적 견조한 흐름을 나타냈다. 홈디포는 1.41%, GE 에어로스페이스는 1.04% 상승했다.반면 에너지와 일부 소비재 종목은 부진했다. 셰브론은 2.10%, 엑슨모빌 홀딩스는 1.51% 하락했고, HSBC 홀딩스 ADR은 3.17% 내렸다. 오라클은 0.93%, 캐터필러는 0.62%, P＆G는 0.82% 하락 마감 수준을 나타냈다.나스닥 시가총액 상위 종목에서는 종목별 차별화가 더 뚜렷했다. 엔비디아는 219.22달러로 3.43% 상승하며 대형 기술주 가운데 가장 두드러진 강세를 보였다. 애플은 0.52%, 메타는 0.14%, 브로드컴은 0.03%, 월마트는 0.71%, 인텔은 0.20% 상승했다. 마이크론 테크놀로지도 0.06% 오르며 보합권 강세를 기록했다.하지만 주요 빅테크와 성장주는 전반적으로 약세였다. 마이크로소프트는 1.09%, 아마존은 1.72%, 테슬라는 1.77% 하락했다. 특히 알파벳 클래스 A와 클래스 C는 각각 4.03%, 4.05% 급락했고, AMD는 7.04% 떨어지며 반도체 투자심리를 압박했다. ASML 홀딩 ADR은 1.97%, 어플라이드 머티어리얼즈는 2.26%, 램 리서치는 3.25% 하락해 반도체 장비주도 약세를 보였다. 스페이스X는 13.61% 급락하며 낙폭이 두드러졌다.이날 시장은 다우지수의 상대적 강세와 나스닥의 약세가 교차하면서 업종 간 순환매 양상을 보였다. 헬스케어와 금융주가 지수를 떠받친 반면, 대형 기술주와 반도체주 조정이 나스닥과 반도체지수 하락으로 이어졌다. 투자자들은 장중 기술주 낙폭 확대 여부와 대형주 중심의 수급 변화를 주시할 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]