준공업지 활용·그린벨트 해제… 정부, 수도권 ‘영끌 공급’ 나선다

내일 2차 부동산 공급 점검회의

이미지 확대 종부세 부담 늘어… 강남 집주인들 고심 정부가 ‘똘똘한 한 채’라 불리는 초고가 주택과 비거주 1주택 보유자에 대한 종합부동산세 부담을 늘리는 내용의 세제 개편안을 발표하면서 서울 강남권 주택 보유자들이 집을 팔지, 실거주할지 고민에 빠졌다. 사진은 5일 서울 서초구의 한 부동산에 게재된 ‘반포 자이’ 등 매물 안내문.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 종부세 부담 늘어… 강남 집주인들 고심 정부가 ‘똘똘한 한 채’라 불리는 초고가 주택과 비거주 1주택 보유자에 대한 종합부동산세 부담을 늘리는 내용의 세제 개편안을 발표하면서 서울 강남권 주택 보유자들이 집을 팔지, 실거주할지 고민에 빠졌다. 사진은 5일 서울 서초구의 한 부동산에 게재된 ‘반포 자이’ 등 매물 안내문.

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세줄 요약 정부가 초고가 주택 종부세 강화에 이어 수도권 주택 공급 대책을 서두르고 있다. 준공업지역 활용과 그린벨트 해제가 핵심으로 거론되며, 이르면 다음주 5만 가구 추가 공급안이 발표될 전망이다. 김용범 실장과 오세훈 시장은 협조 방안을 논의했지만, 그린벨트 해제에는 이견이 드러났다. 종부세 강화 뒤 수도권 공급 대책 속도전

준공업지 활용·그린벨트 해제 방안 거론

오세훈 시장, 그린벨트 해제 강한 반대

2026-08-06 8면

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정부가 초고가 주택 종합부동산세 강화안을 담은 세제개편안을 발표한 직후 주택 공급 ‘속도전’에 나섰다. 집값 안정을 위한 ‘세제 카드’에 ‘공급 카드’가 맞물려야 시너지가 난다는 판단에서다. ‘수도권 5만 가구 추가 공급안’으로 예상되는 새로운 주택 공급 대책은 이르면 다음주 발표된다.강유정 청와대 수석대변인은 5일 “이재명 대통령이 7일 오후 2시 청와대에서 부동산 정책 점검 2차 회의를 비공개로 주재한다”고 밝혔다. 미국·남미 순방을 마치고 지난 3일 귀국 후 비공개로 약 7시간 30분간 ‘부동산 및 주식시장 점검회의’를 연 지 나흘 만이다. ‘닥공(닥치고 공급) 드라이브’를 본격화하겠다는 의지를 드러낸 것이다.김용범 청와대 정책실장은 이날 오세훈 서울시장과 오찬 회동을 하고 주택 공급 방안을 논의했다. 정부의 공급 대책 발표에 앞서 서울시의 협조를 이끌어내기 위한 자리로 풀이된다. 오 시장은 김 실장에게 “정부의 부동산 대책의 부작용이 우려스럽다. 부동산 정책을 시행할 때 서울시와 긴밀한 협조가 선행됐으면 좋겠다”고 말한 것으로 전해졌다.이날 두 사람 회동을 계기로 정부의 추가 공급 대책의 방향이 대략 공개됐다. 준공업지역을 활용한 공급과 그린벨트(개발제한구역) 해제를 통한 공급 방안이다.먼저 오 시장은 “김 실장은 준공업지역을 활용한 주택 공급에 관심을 보였고, 서울시도 이미 준공업지역 용적률을 250%에서 400%로 완화해 2만 7000가구 공급을 진행하고 있다”고 말했다. 그러면서 “정부가 준공업지역 내 산업시설 의무 확보 비율과 관련한 국토부 지침을 개정해 주면 더 활성화될 것이라고 김 실장에게 얘기했다”고 전했다.그린벨트 해제를 통한 공급의 필요성은 김윤덕 국토교통부 장관과 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 동시에 필요성을 언급한 바 있어 공급 대책에 담길 것으로 보인다. 국토부는 이미 국토연구원을 통해 ‘개발제한구역 환경평가 개선 방안 연구’라는 제목의 연구용역도 마무리했다.주요 부지로는 서초구 내곡동 예비군훈련장, 송파구 방이동 올림픽선수촌 인근과 강남구 세곡·자곡동 등이 거론된다. 지하철 3호선 수서역 인근 수서차량기지 부지와 김포공항 앞 혁신지구 사업지도 포함될 가능성이 있다. 강북권은 북한산 인근이라 개발이 물리적으로 어려워 강남권 위주로 그린벨트가 해제될 것이라는 시각이 우세하다.하지만 이날 오 시장은 그린벨트를 해제해 주택을 공급하겠다는 정부의 방침에 대해 “그린벨트 해제는 죽어도 못 한다고 말했다”며 협조할 뜻이 없음을 분명히 했다. 현행법상 수도권의 30만㎡ 미만(비수도권 100만㎡ 미만) 소규모 그린벨트는 시·도지사가 해제 권한을 가지고 있다. 따라서 앞으로 오 시장의 반대를 뛰어넘는 것이 그린벨트 해제를 통한 공급 대책을 현실화하는 데 최대 관건이 될 전망이다.