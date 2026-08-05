“하이닉스, 왜 또 오르지?”…월가 IB ‘목표가 2배’ 점찍은 이유 [재테크+]

장중 최고가 대비 43% 밀려…7월 말부터 반등세

하이닉스ADR 목표가 올려 잡는 IB…2배 상승 전망

韓 증시 전반에도 훈풍…모건스탠리 눈높이 상향

저항선·RSI 지표는 안갯속…“매수·매도 시 유의”

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세줄 요약 SK하이닉스 주가가 고점 대비 반토막 수준에서 다시 급반등하자 월가 투자은행들이 목표주가를 줄줄이 상향했다. 일부는 현재보다 2배 이상 오를 수 있다고 봤고, 모건스탠리도 한국 증시 전망을 높였다. 다만 저항선과 추세 부담이 남아 신중론도 이어진다. SK하이닉스 주가 급반등, 월가 목표가 상향

일부 IB, 현재가 대비 2배 상승 가능성 제시

저항선·추세 부담 남아 매매 신중론 병존

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고점 대비 반토막 수준까지 떨어진 SK하이닉스 주가가 다시 가파른 반등세를 보이며 출렁이고 있습니다. 반등의 기류가 감지되자 미국의 투자은행(IB)들은 기다렸다는 듯 최근 들어 목표주가를 잇달아 올려 잡고 있는데요. 일각에서는 주가가 현재보다 2배 넘게 뛸 수 있다는 낙관적인 전망도 나옵니다. 다만 중기적인 하락 추세가 완전히 끝나지 않은 만큼 매수와 매도 타이밍을 잡을 때 신중해야 한다는 분석이 함께 제기됩니다.우선 국내 증시를 보면 5일 SK하이닉스 주가는 전 거래일보다 7% 넘게 오른 169만원선에서 거래를 이어가고 있습니다. 이는 지난 6월 25일 장중 기록했던 최고가 298만 7000원과 비교하면 43%가량 낮은 수준입니다. 다만 지난달 29일 124만 6000원까지 떨어졌던 저점과 비교하면 반등 흐름을 이어가고 있죠.미국 증시에 상장된 SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)도 비슷하게 올라섰습니다. 4일(현지시간) 전날보다 8.17% 오른 154.38달러에 장을 마치며 150달러 선을 되찾았습니다. 지난달 29일 124.80달러까지 내려갔던 것에 비하면 23% 상승한 수치입니다. 지난달 10일 미국 상장 이후 반도체 조정 여파로 공모가인 149달러마저 밑돌던 주가가 다시 살아난 것입니다.특히 SK하이닉스는 올해 상반기 사상 최대 실적을 발표한 이후에도 급락세를 면치 못했는데요. 메모리 업황이 고점을 찍었다는 논란이 불거진 데다 2분기 실적 발표 당시 시장의 한껏 높아진 눈높이를 채우지 못해 차익 실현 매물이 대거 쏟아졌기 때문입니다.주가가 가파르게 떨어지자 투자자들이 빚을 내어 산 주식이 강제로 팔려 나가는 반대매매 물량까지 쏟아져 나와 하락 폭을 더욱 키웠죠.하지만 지난달 말부터는 그간 악화일로를 걸었던 투자 심리에도 변화가 감지되기 시작했습니다. 시장 폭락을 이끌었던 기술적 레버리지 청산 작업이 마무리 단계에 다다르면서 하락세가 과도하다고 본 저가 매수세가 유입되고 있다는 평가입니다.반등의 물꼬가 터지자 월가의 투자은행(IB)들은 SK하이닉스의 성장성을 높게 평가하는 보고서를 연이어 쏟아내며 반등세에 힘을 더했습니다.캔터 피츠제럴드 리서치 팀은 4일 고객들에게 발간한 보고서에서 SK하이닉스 ADR에 대해 ‘비중확대’ 투자의견과 함께 목표주가 300달러를 제시했습니다. 이날 시가인 150.18달러와 비교하면 향후 주가가 현재보다 약 2배 오를 수 있다는 의미입니다.로젠블랫 역시 ‘매수’ 의견과 목표주가 320달러를 내놨고, 니덤도 ‘매수’ 의견에 목표주가 200달러를 제시했습니다. 윌리엄 블레어 역시 ‘시장수익률 상회’ 등급을 냈습니다.세바스찬 나지 윌리엄 블레어 애널리스트는 SK하이닉스를 두고 “AI 시대의 메모리 선도기업”이라고 부르며 “샌디스크와의 협력이 지속적인 AI 기반 메모리 수요 기대를 반영해 주가를 최대 80%까지 끌어올리는 동력이 될 수 있다”고 설명했습니다.한국 증시 전체를 바라보는 글로벌 투자은행의 시각도 전보다 밝아졌습니다. 모건스탠리는 3일(현지시간) 한국 주식 투자의견을 ‘중립’에서 ‘비중확대’로 올리며 “쏠림 현상과 레버리지가 급격히 해소된 이후 코스피는 목표치인 9000까지 36%의 추가 상승 여력이 있다”고 밝혔습니다.또한 “최근 증시 급락은 대체로 기술적 요인에 따른 것으로 레버리지 상장지수펀드(ETF), 헤지펀드 레버리지, 개인 신용거래 청산은 이미 중반을 넘어선 상황”이라고 진단했습니다.이런 레버리지 하락 흐름이 AI 관련 주식에 투자하기 더 좋은 시점을 마련했다는 분석입니다.그러나 이 같은 호재 속에서도 수급 측면에서는 단기 과열 여부와 추가 상승 모멘텀을 신중하게 확인해야 한다는 지적이 함께 나옵니다.미국 경제 매체 벤징가는 “지금이 상승장의 끝인지, 아니면 더 뛰어오르기 위해 숨을 고르는 단계로 볼 것인지를 두고 시장이 눈치싸움을 벌이고 있다”며 “주가의 열기를 나타내는 지표(RSI)도 딱 중간 수준(49.35)을 가리키고 있어 주가가 과도하게 과열되거나 너무 많이 떨어진 상태가 아니다”라고 설명했습니다.금융 정보 사이트 인베스팅닷컴 역시 단기 흐름에 대한 신중한 접근을 당부했는데요.인베스팅닷컴은 “SK하이닉스 주가가 169만원 근처까지 올라오면서 단기적으로 반등하는 신호가 켜졌지만 동시에 위로 더 치고 올라가기 힘든 강한 저항선도 함께 만나고 있다”며 “반등하는 힘이 빠지면 다시 하락으로 이어질 수 있어 매수와 매도 진입 타이밍을 잡을 때 모두 조심해야 한다”고 짚었습니다.