대구 동구청·반야월농협·연막창, 지역 농특산물 판로 확대 MOU 체결

세줄 요약 대구 동구청, 반야월농협, 연막창 운영사 ㈜연이음이 지역 농특산물 소비 촉진과 판로 확대를 위한 업무협약을 맺었다. 연막창은 가맹점 식재료에 지역 농산물 활용을 늘리고, 동구청은 홍보와 행정 지원을 맡기로 했다. 대구 동구청·반야월농협·연막창 업무협약 체결

지역 농특산물 소비 촉진과 판로 확대 추진

가맹점 활용·홍보·공급체계 협력 약속

이미지 확대 양승찬 연막창 대표, 우성진 대구 동구청장, 김익수 반야월농협 조합장이 지난 7월 31일 대구 동구청에서 지역 농특산물 판매 활성화와 상생발전을 위한 업무협약을 체결했다. 닫기 이미지 확대 보기 양승찬 연막창 대표, 우성진 대구 동구청장, 김익수 반야월농협 조합장이 지난 7월 31일 대구 동구청에서 지역 농특산물 판매 활성화와 상생발전을 위한 업무협약을 체결했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

연막창을 운영하는 ㈜연이음이 대구광역시 동구청, 반야월농협과 손잡고 지역 농특산물의 소비 촉진과 판로 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.연막창은 지난 7월 31일 대구 동구청 3층 소회의실에서 동구청, 반야월농협과 ‘지역 농특산물 판매 활성화 및 상생발전을 위한 업무협약’을 맺었다고 밝혔다.이날 협약식에는 우성진 대구 동구청장, 김익수 반야월농협 조합장, 양승찬 연막창 대표를 비롯한 관계자들이 참석해 지역에서 생산되는 농특산물의 소비를 늘리고 안정적인 판로를 마련하기 위한 협력 방안을 논의했다.이번 업무협약은 대구 동구 반야월 지역에서 생산되는 연근 등 농특산물의 유통과 활용 범위를 확대하고, 지역 농가와 외식업계 간 연계 기반을 마련하기 위해 추진됐다.협약 내용에 따라 연막창은 가맹점에서 사용하는 식재료 가운데 동구 지역 농특산물의 구매와 활용을 확대하고 이를 활용한 메뉴 개발 등을 추진한다.대구 동구청은 지역 농특산물 소비 촉진을 위한 홍보와 직거래 장터, 지역 축제 등 관련 사업을 지원하며, 참여 기관 간 협력이 지속될 수 있도록 행정 지원과 네트워크 구축에 나선다.반야월농협은 지역 농가 및 작목반과 연계해 농특산물이 안정적으로 공급될 수 있도록 생산·공급 체계를 관리하고 지역 농산물의 판로 확대를 위한 협력에 동참한다.세 기관은 이번 협약을 계기로 지역 농특산물의 안정적인 소비처를 확보하고 유통 경로를 넓히기 위한 후속 협의를 이어갈 방침이며, 지역 행사와 농특산물 관련 사업에서도 협력 가능성을 모색할 예정이다.양승찬 연막창 대표는 “이번 협약을 통해 지역에서 생산되는 농특산물이 실제 외식 현장에서 활용될 수 있는 방안을 구체화할 계획”이라며 “동구청, 반야월농협과 지속적으로 협력해 지역 농산물 소비 확대에 기여하겠다”고 말했다.