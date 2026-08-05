렉스필, 킹스데일GC와 업무협약 체결… 프리미엄 브랜드 경험 확대 나서

세줄 요약 프리미엄 침대 브랜드 렉스필이 킹스데일GC와 업무협약을 맺고 골프 고객 대상 홀인원 이벤트를 진행한다. 홀인원 고객에게는 프리미엄 매트리스를 부상으로 제공하고, 공동 마케팅과 프로모션으로 브랜드 접점을 넓힐 계획이다. 렉스필-킹스데일GC 업무협약 체결

홀인원 고객에 프리미엄 매트리스 제공

브랜드 경험·공동 마케팅 확대 계획

이미지 확대 (킹스데일 코스 사진) 닫기 이미지 확대 보기 (킹스데일 코스 사진)

이미지 확대 (킹스데일 코스 사진) 닫기 이미지 확대 보기 (킹스데일 코스 사진)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프리미엄 침대 브랜드 렉스필과 킹스데일GC가 업무협약(MOU)을 체결하고 골프 고객을 위한 홀인원 이벤트를 운영한다고 밝혔다.이번 협약은 프리미엄 브랜드 지향점을 가진 양사가 고객들에게 브랜드 경험을 제공하기 위해 마련됐으며, 골프와 수면이라는 두 분야에서 공통적으로 중요하게 여겨지는 컨디션 관리와 휴식의 가치를 전달하는 데 의미를 두고 있다.이번 협약에 따라 킹스데일GC에서 홀인원을 기록한 고객에게는 렉스필의 프리미엄 매트리스가 홀인원 부상으로 제공된다. 렉스필은 이번 이벤트를 중심으로 골프를 즐기는 고객들이 브랜드를 직접 접할 수 있도록 다양한 공동 마케팅과 프로모션을 추진할 계획이다.렉스필은 고급 소재와 수작업 공정, 기술력을 바탕으로 프리미엄 침대 시장에서 브랜드 경쟁력을 강화해 왔으며, 대표 모델인 ‘알렉산더 프리미엄 시그니처’는 최고 사양 기준 5억 원대에 이르는 제품이다.최근 소비 시장에서는 제품의 기능뿐 아니라 브랜드가 제공하는 경험과 가치의 중요성이 커지고 있다. 렉스필은 이러한 흐름에 맞춰 골프장과의 협업을 확대하며 고객 접점을 넓히고 있다. 특히 골프는 휴식과 여가를 중시하는 소비자층과 접점이 있는 스포츠로, 프리미엄 수면을 지향하는 렉스필의 브랜드 방향성과도 연결성이 있다는 설명이다.렉스필 관계자는 “킹스데일GC와의 업무협약은 단순한 이벤트를 넘어 고객들에게 프리미엄 라이프스타일을 제안하기 위한 협력”이라며 “골프를 즐기는 고객들이 최고의 플레이와 최고의 휴식을 함께 경험할 수 있도록 브랜드 가치를 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.이어 “앞으로도 스포츠, 문화, 라이프스타일 분야에서 다양한 파트너십을 확대하며 고객들에게 차별화된 경험을 제공하고, 글로벌 프리미엄 침대 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.