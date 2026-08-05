알디콤, 세븐일레븐 입점…국내 4대 편의점 전 채널 입점 완료

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알디콤, 세븐일레븐 입점…국내 4대 편의점 전 채널 입점 완료

입력 2026-08-05 10:29
수정 2026-08-05 10:32
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세줄 요약
  • 세븐일레븐 입점으로 4대 편의점 채널 완성
  • 알디콤 Plus 1포입 판매와 2+1 프로모션
  • 누적 1,000만 포 돌파한 숙취해소 브랜드
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(사진=알디콤 제공)
(사진=알디콤 제공)


숙취해소제 브랜드 알디콤을 운영하는 에이피크가 오는 8월부터 세븐일레븐에서 ‘알디콤 Plus’ 1포입 제품 판매를 시작하며 국내 4대 편의점 전 채널 입점을 마무리했다.

에이피크(APEAK)는 오는 8월부터 세븐일레븐에서 ‘알디콤 Plus’ 1포입 제품 판매를 시작한다고 밝혔다. 이번 입점으로 알디콤은 GS25, CU, 이마트24, 세븐일레븐 등 국내 4대 편의점 전 채널 입점을 완료하게 됐다. 세븐일레븐에서는 이번 입점을 기념해 2+1 론칭 프로모션도 함께 진행한다.

알디콤은 에이피크가 운영하는 K-숙취해소 브랜드로, 국내 4대 편의점과 올리브영 등 주요 오프라인 채널을 비롯해 일본 Qoo10과 미국 아마존 등 글로벌 온라인 채널에서 판매되고 있다.

알디콤은 2022년 출시 이후 누적 판매량 1,000만 포를 돌파하며 빠르게 성장해 왔으며, 2024년 7월 올리브영 숙취해소제 판매 순위 및 인기 순위 1위, 2024년 9월과 2025년 9월 올리브영 전체 카테고리 실시간 랭킹 1위를 기록하는 등 국내 주요 유통 채널에서 제품력을 인정받고 있다.

이번에 세븐일레븐에 입점하는 알디콤 Plus는 기존 주력 제품 대비 특허 숙취해소 조성물 함량을 150% 높인 강화형 제품이다. 음주 전후 간편하게 섭취할 수 있는 스틱형 제품으로, 보다 강한 숙취 해소를 원하는 소비자를 위해 개발됐으며 편의점에서는 1포입으로 판매된다.

현재 알디콤은 GS25, CU, 이마트24, 세븐일레븐, 올리브영, 마켓컬리, 배달의민족 B마트 등 국내 주요 유통 채널에서 판매되고 있으며, 해외에서는 일본 Qoo10과 미국 아마존(Amazon)을 통해 글로벌 소비자들에게 판매되고 있다.

에이피크 관계자는 “숙취해소제는 필요할 때 가장 가까운 곳에서 바로 구매할 수 있는 접근성이 중요한 카테고리”라며 “이번 세븐일레븐 입점을 통해 소비자는 전국 주요 편의점 어디에서나 알디콤을 더욱 편리하게 구매할 수 있게 됐다. 앞으로도 제품 경쟁력과 유통 경쟁력을 함께 강화해 소비자 접점을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.
양승현 리포터
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