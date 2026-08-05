과징금 맞더니… 쿠팡, 2분기 8350억원 적자 ‘역대 최대’

세줄 요약 쿠팡Inc가 올해 2분기 5억5600만달러, 약 8350억원의 영업손실을 내며 상장 이후 분기 기준 최대 적자를 냈다. 개인정보보호위원회 과징금이 실적에 반영됐고, 당기순손실도 8560억원으로 적자 전환했다. 다만 매출은 13.3조원으로 4% 늘었다. 2분기 8350억원 영업손실, 상장 후 최대 적자

개인정보 과징금 반영, 순손실도 8560억원 전환

매출 13.3조원 성장, 고정환율 기준 10% 증가

이미지 확대 서울 송파구 쿠팡 본사. 2025.12.1 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 송파구 쿠팡 본사. 2025.12.1 이지훈 기자

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쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc가 올해 2분기 5억 5600만 달러(약 8350억원)의 영업손실을 기록했다고 4일(현지시간) 공시했다.미국 뉴욕증시 상장사인 쿠팡Inc는 이날 미국 증권거래위원회(SEC)에 이같은 2분기 연결실적 보고서를 제출했다.2분기 영업손실은 지난해 같은 기간 영업이익 1억 4900만 달러(약 2093억원)에서 적자 전환했다. 당기순손실도 5억 7000만 달러(약 8560억원)로 지난해 2분기 당기순이익 3100만 달러(약 435억원)에서 적자로 돌아섰다.쿠팡Inc의 2분기 적자 규모는 2021년 뉴욕증시 상장 이후 분기 기준 역대 최대다.쿠팡은 한국 개인정보보호위원회가 부과한 약 4억 1000만 달러 규모 행정 과징금이 이번 분기 실적에 반영됐다고 설명했다. 개인정보보호위원회는 지난 6월 개인정보 유출을 이유로 쿠팡에 과징금 6246억 8100만원과 과태료 1680만원을 부과했다.다만 매출은 성장세를 이어갔다.올해 2분기 매출은 88억 5600만 달러(약 13조 3007억원)로 전년 동기(85억 2400만 달러)보다 4% 증가했다. 환율 변동 영향을 제외한 고정환율 기준으로는 10% 성장했다.주력사업인 로켓배송 등을 포함한 프로덕트 커머스 부문 매출은 74억 2500만 달러(약 11조 1540억원)로 전년 동기 대비 1% 늘었다. 고정환율 기준으로는 8% 성장했으며, 활성 고객 수는 2470만명으로 전년보다 3% 증가했다.쿠팡이츠 등 신사업을 포함한 성장사업 부문 매출은 14억 3100만 달러(약 2조 1467억원)로 전년 동기 대비 20% 증가했다.