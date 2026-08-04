1억 7000만명 시장 열렸다…한·방글라데시, CEPA 원칙적 타결

인도 이어 서남아 두번째 FTA … 세계 8위 인구대국, 연평균 6% 성장

이미지 확대 방글라데시 포괄적경제동반자협정 타결 선언식 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 4일(현지시간) 방글라데시 다카에서 열린 ‘한-방글라데시 포괄적경제동반자협정 타결 선언식’에 참석해 인사말을 하고 있다.

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이미지 확대 15일 서울 한 대형마트에 라면이 진열돼 있다.연합뉴스 2025.6.15 닫기 이미지 확대 보기 15일 서울 한 대형마트에 라면이 진열돼 있다.연합뉴스 2025.6.15

이미지 확대 여한구 통상교섭본부장, 방글라데시 상무부 장관 면담 여한구 산업통상부 통상교섭본부장(왼쪽)이 4일(현지시간) 방글라데시 다카에서 칸다케르 압둘 무크타디르 방글라데시 상무부 장관을 만나 한-방글라데시 포괄적경제동반자협정 타결 이후 양국 간 교역·투자 및 경제협력 확대 방안 등을 논의하고 있다.

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이미지 확대 무하마드 유누스 박사와 만난 여한구 통상교섭본부장 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 지난 3일(현지시간) 방글라데시 다카에서 과도기 정부 내각 수반이자 노벨상 수상자인 무하마드 유누스 박사를 만나 기념 촬영하고 있다.

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이미지 확대 K-씨푸드 수출액 33억달러로 역대 최대…김 수출 11억달러 해양수산부는 지난해 수산식품 수출액이 33억 3000만 달러(약 4조 8000억원)로 역대 최대를 기록했다고 1월 15일 밝혔다. 이는 1년 전보다 9.7% 증가한 것이다. 지난해 수출 1위 품목은 김으로, 수출액은 11억 3000만 달러로 13.7% 늘었다. 해외 소비자들의 입맛에 맞춘 다양한 형태의 제품 개발과 한류 인기로 현지 수요가 늘면서 수출 실적도 증가했다고 해수부는 분석했다. 이날 서울시내 한 대형마트에 다양한 조미김 상품이 진열돼 있다. 닫기 이미지 확대 보기 K-씨푸드 수출액 33억달러로 역대 최대…김 수출 11억달러 해양수산부는 지난해 수산식품 수출액이 33억 3000만 달러(약 4조 8000억원)로 역대 최대를 기록했다고 1월 15일 밝혔다. 이는 1년 전보다 9.7% 증가한 것이다. 지난해 수출 1위 품목은 김으로, 수출액은 11억 3000만 달러로 13.7% 늘었다. 해외 소비자들의 입맛에 맞춘 다양한 형태의 제품 개발과 한류 인기로 현지 수요가 늘면서 수출 실적도 증가했다고 해수부는 분석했다. 이날 서울시내 한 대형마트에 다양한 조미김 상품이 진열돼 있다.

이미지 확대 간담회 주재하는 여한구 통상교섭본부장 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 지난 3일(현지시간) 방글라데시 다카에서 열린 ‘’한-방글라데시 상공회의소 및 외국투자자상공회의소 간담회‘를 주재하고 있다.

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이미지 확대 방글라데시 포괄적경제동반자협정 타결 선언식 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 4일(현지시간) 방글라데시 다카에서 열린 ‘한-방글라데시 포괄적경제동반자협정 타결 선언식’에 참석해 인사말을 하고 있다.

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이미지 확대 여한구 통상교섭본부장, 방글라데시 현지 진출기업 간담회 주재 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 지난 3일(현지시간) 방글라데시 다카에서 열린 ‘방글라데시 현지 진출기업 간담회’를 주재하고 있다.

산업통상부 제공 닫기 이미지 확대 보기 여한구 통상교섭본부장, 방글라데시 현지 진출기업 간담회 주재 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 지난 3일(현지시간) 방글라데시 다카에서 열린 ‘방글라데시 현지 진출기업 간담회’를 주재하고 있다.

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세줄 요약 한국과 방글라데시가 CEPA 협상을 원칙적으로 타결했다. 1억7000만명 인구의 대형 시장에서 라면·조미김·과자·경유·자동차 부품 관세가 철폐돼 K푸드와 소비재, 주력 수출품의 시장 접근성이 크게 개선될 전망이다. 인프라·서비스 협력 기반도 넓어졌다. 한·방글라데시 CEPA 원칙 타결, 대형 시장 개방

라면·조미김·경유·부품 등 관세 철폐 합의

인프라·서비스 협력 확대, 수출 기반 강화

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1억 7000만명의 인구를 보유한 세계 8위 인구 대국 방글라데시와 한국 간 포괄적경제동반자협정(CEPA) 협상이 원칙적으로 타결됐다. 라면·과자·딸기 등에 대한 관세가 철폐되면서 한류 열풍 속에 K푸드 등 소비재 수출이 크게 늘어날 것으로 전망된다.산업통상부는 4일 여한구 통상교섭본부장이 방글라데시 다카에서 칸다케르 압둘 무크타디르 방글라데시 상무부 장관과 CEPA 협상의 원칙적 타결을 선언했다고 밝혔다.CEPA는 상품 관세 철폐 중심의 자유무역협정(FTA)에서 관세뿐만 아니라 서비스·투자·인력교류·기술협력까지 경제 협력을 대폭 확대하는 넓은 개념의 FTA다. 법적으로 큰 차이는 없지만 국가들의 협정 성격을 강조하기 위해 최근에는 CEPA를 많이 쓴다.원칙적 타결은 협정의 주요 내용에 합의해 사실상 협상을 종료하고, 남은 기술적 사항은 실무 협의를 통해 확정하기로 협의했다는 의미다. 양국은 2024년 11월 협상 개시 선언 후 5차례 공식 협상을 거쳐 합의에 도달했다.정부는 이번 CEPA의 성과로 서남아 유망 시장 진출 기반 확보, K소비재 및 주력 수출품의 시장 접근 여건 개선, 인프라·산업 협력 기반 확대 등 세 가지를 꼽았다.방글라데시는 한국이 서남아시아 국가 중 인도에 이어 두 번째로 CEPA를 타결한 국가로, 현 정부가 통상 다변화 전략에 따라 타결한 신규 FTA 상대국 중 가장 큰 시장이다. 지난해 양국 간 교역 규모는 23억 7100만 달러(약 3조 4000억원)로 우리 수출은 전년보다 35.1% 증가한 17억 5800만 달러(약 2조 5200억원)를 기록했다. 전체 교역에서 한국 수출이 차지하는 비중이 74%에 이른다.양국은 상품 시장 개방에서 핵심 품목을 중심으로 관세를 철폐하기로 합의했다. 한국은 품목 수 기준 81.5%, 수입액 기준 97.5%, 방글라데시는 품목 수 기준 81.4%, 수입액 기준 87.5%를 개방했다.이에 따라 라면, 커피 조제품, 조미김, 과자류 등 인기 많은 K푸드 관세가 철폐돼 한국 제품의 시장 접근성이 개선될 전망이다. 현재 관세율은 라면·커피 조제품·조미김 등 각 53.6%, 과자류 85.6%다.대방글라데시 1위 수출 품목인 경유(디젤유)의 관세도 사라진다. 현재 경유 관세는 6%로 지난해 석유제품은 7억 9000만 달러(약 1조 1300억원)를 수출했다. 반조립(CKD) 자동차 주요 품목과 자동차 부품 전 품목 관세도 철폐된다. 중고차 위주인 방글라데시 자동차 시장에서 자동차 부품은 정비 수요 등으로 수출이 유망하다. 방글라데시가 FTA에서 개방하지 않은 윤활기유와 세탁기 등 품목에 대한 관세 철폐도 확보해 가전제품 등 우리 기업의 수출 경쟁력이 한층 개선될 것으로 기대된다. 반조립 자동차 관세는 53~220%, 자동차 부품·리튬 이온 배터리·에어컨·세탁기 등 각 28% 등이다.철강 관세는 단계적으로, 건설 중장비와 농업용·섬유용 기계에 대한 관세는 즉시 철폐된다. 주요 수출 품목인 철강의 대방글라데시 수출액은 전체 11%를 차지한다. 철강 냉연·열연강판 관세율은 5~10%, 불도저·굴착기 등은 1%로 방글라데시의 활발한 인프라 개발 수요를 고려할 때 건설·조선 등의 분야에서 철강 수요가 증가할 것으로 예상된다. 초음파 기기, 심전계 등 의료기기 관세도 즉시 없애 의료 수요가 증가하고 있는 방글라데시에 의료기기 수출 확대도 기대된다.산업부는 또 석유·화학제품과 철강 등 주력 수출품과 K푸드, K뷰티 등 소비재와 관련해 우리 기업이 일부 역외산 재료를 사용해도 관세 혜택을 받을 수 있도록 유연한 원산지 기준을 마련했다고 전했다.산업부 관계자는 “재료·부품 공급망의 다변화를 고려한 것으로, 우리 기업이 상품의 제조 과정에서 일부 역외산 재료·부품을 사용하더라도 CEPA 관세 혜택을 받을 수 있게 했다”고 설명했다.반면 수출 유망 품목인 조미김의 경우 핵심 원재료는 역내산을 사용하도록 해 국내 생산과 수출을 연계하는 선순환 기반을 마련해 우리 업계의 민감성을 반영했다.상품 시장 개방과 함께 K콘텐츠, 이러닝(e-learning), 의료, 통신, 건설, 유통 등 90개 유망 서비스 분야 시장 진출 기반도 확보했다.산업부는 이번 CEPA에 인프라, 산업, 섬유, 할랄, 디지털 전환, 에너지·자원, 공급망, 청정경제 등 폭넓은 분야의 협력 기반을 반영했다고 부연했다.방글라데시는 10년간 연평균 약 6%의 높은 성장세를 보이고 있다. 지속적인 경제 성장과 도시화·산업화 추세를 고려할 때 중장기적으로 중산층의 증가에 따른 소비 시장 확대가 기대된다.산업부 관계자는 “서남아 거대 시장에 대한 진출로 자동차·철강·석유제품 등 우리 주력 수출 상품의 일본 대비 경쟁력 확보와 한류 상품·K소비재 진출 여건이 크게 개선될 것”이라며 “특히 도로·전력망 등 높은 투자·인프라 수요에 우리 기업이 참여할 수 있는 제도적 기반을 마련했다는 데 의의가 있다”고 말했다.방글라데시 역시 첨단산업과 제조업에 강점을 지닌 한국과의 산업 협력을 고도화하고 투자 유치를 확대함으로써 산업 구조 전환을 촉진할 수 있을 것으로 관측된다.방글라데시의 주력 수출품목인 의류와 신발 전 품목에 대해 협정 발효 즉시 무관세를 적용해 소비자 후생에 기여하고, 의류·벨트 등 가죽제품과 친환경 섬유제품인 황마 제품 관세도 철폐한다.카레·계피 등 향신료, 홍차, 빵류 등에 대해서도 수입 관세는 철폐하지만 쌀, 쇠고기, 천연꿀, 과일류 등 국내 전통 민감 농산물은 국내 생산기반 보호를 위해 양허를 제외했다.산업부는 기술적 사항에 대한 협의를 신속히 마무리하고 협정문 정식 서명과 발효에 필요한 후속 절차를 추진할 계획이다.여 본부장은 “한·방글라데시 CEPA는 1억 7000만명의 유망 시장과 우리 기업을 연결하고, 양국 관계를 상품 교역을 넘어 인프라·산업 등 포괄적 경제협력으로 확대하는 제도적 기반이 될 것”이라며 “CEPA가 양국이 함께 성장하는 경제 협력 플랫폼으로 자리 잡을 수 있도록 후속 절차를 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.