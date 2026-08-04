HFBG, 2026 하반기 경영전략회의 개최… ”부울경 확장 시동”

세줄 요약 HFBG가 2026년 상반기 매출 약 272억5000만 원을 기록해 전년 동기 대비 61% 성장했다. 하반기 경영전략회의에서 ‘WE MAKE HAPPY’와 ‘HAPPY ONE’을 공개하고, 화락바베큐치킨 부산베이스캠프로 부울경 확장에 나섰다. 상반기 매출 272억5000만 원, 전년 대비 61% 성장

하반기 회의서 신규 미션·슬로건 공개, 조직 결속 강조

화락바베큐치킨 부산베이스캠프로 부울경 확장 추진

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에이치에프비지 주식회사(HFBG)가 2026년 상반기 전사 매출 약 272억 5000만 원을 기록하며 전년 동기 대비 61% 성장했다고 밝혔다. HFBG는 이를 바탕으로 연간 매출 600억 원 이상을 달성하겠다는 목표를 세우고 본격적인 부울경(부산·울산·경남) 시장 확장에 나선다.HFBG는 지난 7월 16일 서울 마포구 라이즈 호텔에서 ‘2026 HFBG 하반기 경영전략회의’를 열고 이 같은 상반기 성과와 하반기 브랜드별 성장 전략을 발표했다. 회사 측이 제시한 하반기 매출 목표는 348억 1000만 원이다.이날 회의에서 HFBG는 ‘WE MAKE HAPPY’라는 신규 미션을 공식 선포했다. 점주의 행복이 프랜차이즈 지속 가능성의 핵심이라는 경영 철학을 바탕으로, 점주의 성과가 고객과 임직원의 만족으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다는 취지다. 이와 함께 각 브랜드가 하나의 팀으로 협력해 시장을 선도하겠다는 비전을 담은 ‘HAPPY ONE’ 슬로건도 함께 공개했다.하반기 핵심 사업으로는 주요 브랜드인 화락바베큐치킨의 ‘부산베이스캠프’ 개설을 통한 부산·울산·경남(부울경) 지역 확장 전략이 제시됐다. 오는 8월 1일 포장·배달 특화 매장인 부산베이스캠프 가동을 시작으로 포장 고객 대상 9900원 특가 메뉴를 선보일 예정이다. 부산 거점의 운영 결과를 분석한 뒤 울산과 경남 지역으로 순차 확장한다는 계획이다.한선우 HFBG 회장은 부산베이스캠프의 안정적인 운영 기반을 마련하기 위해 직접 현장을 찾아 준비 과정을 진두지휘하고 있다. 매장 인테리어와 자재 선정부터 운영 체계 구축, 고도화한 본사의 브랜드·교육·운영 노하우 적용까지 전반을 직접 점검하는 한편, 현장 임직원들과 긴밀히 소통하며 오픈 준비에 힘을 보태고 있다.가맹점과의 상생도 HFBG의 주요 경영 방향으로 제시됐다. HFBG는 본사가 가맹점 매출의 최대 3%를 점주에게 지급하는 ‘역(逆) 로열티’ 제도를 운영하고 있으며, 2026년 7월 기준 누적 지급액은 9000만 원을 넘어섰고 8월에는 1억 원을 돌파할 것으로 보인다. 이는 업계 통상 본사가 받는 로열티를 가맹점주가 현장에서 만든 성과에 대한 보상으로 전환한 제도다.한선우 HFBG 회장은 “HFBG와 함께하는 것을 업계가 부러워하고, 구성원들이 함께 일한다는 사실에 자부심을 느끼는 조직을 반드시 만들 것이다”라며 “모두가 우리를 바라보고 따라 하며 배우는 그날까지 포기하지 않고 함께 반드시 목표를 이뤄내겠다”고 밝혔다.