(주)타임교육 소마사고력수학, 차세대 디지털 프로그램 ‘소마툴즈’·‘소마챔스’ 출시

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(주)타임교육 소마사고력수학, 차세대 디지털 프로그램 ‘소마툴즈’·‘소마챔스’ 출시

입력 2026-08-05 10:00
수정 2026-08-05 10:00
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세줄 요약
  • 소마사고력수학, 디지털 수학 프로그램 출시
  • 소마툴즈·소마챔스, 유아·초등 저학년 대상
  • 3D 교구·미션형 활동으로 몰입 학습 강화
-3D 디지털 교구와 인터랙티브 활동으로 유아 및 초등 저학년의 수 연산력과 공간지각력 강화
-지면 교재 연계형 ‘소마툴즈’와 활동 학습 플랫폼 ‘소마챔스’로 몰입형 수학 학습 환경 구축(주)타임교육의 소마사고력수학이 유아 및 초등 저학년(6세~초등 3학년)을 위한 차세대 디지털 수학 프로그램 ‘소마툴즈(SOMA Tools)’와 ‘소마챔스(SOMA Champs)’를 선보인다고 밝혔다. 이번 프로그램은 교구 조작과 체험형 학습 기법을 결합해 수 연산 능력, 공간 지각력, 논리적 추론 능력을 다질 수 있도록 설계됐다.

출시된 프로그램은 지면 교재와 연계된 조작형 디지털 교구와 교재 구분 없이 활용 가능한 학습 플랫폼으로 나뉜다. 직관적인 디지털 활동을 통해 학생들이 수학적 개념을 자연스럽게 이해할 수 있도록 돕는 것이 특징이다.

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㈜타임교육의 소마사고력수학 ‘소마툴즈’ 이미지 (사진제공=타임교육)
㈜타임교육의 소마사고력수학 ‘소마툴즈’ 이미지 (사진제공=타임교육)


지면 연계형 디지털 교구인 ‘소마툴즈’는 7세부터 초등 3학년을 대상으로 제작됐다. 3D 시점 전환, 회전·이동 조작, 색칠, 접기 등 다양한 디지털 액티비티를 통해 수 감각과 공간 지각력을 기를 수 있도록 지원한다.

세부 구성을 살펴보면 6세부터 초등 저학년 대상의 ‘레이 B1-3’은 조각 맞추기, 겹쳐진 그림자, 지오큐브 만들기, 방향별 모양 색칠, 투명 종이 접기 등을 포함해 기하학적 감각을 키운다. 7세 이상 사고력 수학 상위권 대상의 ‘프리미어 라이즈 1~3권’은 수 피라미드, Take 15!, 바둑돌 패턴, 퀴즈네르 막대, 양팔저울, 지오 리플렉터, 패턴블록, 폴리오미노·폴리아몬드 등을 활용해 수 비교 및 공간 감각을 종합적으로 습득하게 한다. ‘프리미어 라이즈 4권’은 나인도미노와 거리 기반 길 찾기 활동으로 경로 탐색 및 수·거리 감각을 다진다.

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㈜타임교육의 소마사고력수학 ‘소마챔스’ 이미지 (사진제공=타임교육)
㈜타임교육의 소마사고력수학 ‘소마챔스’ 이미지 (사진제공=타임교육)


인터랙티브 디지털 학습 플랫폼인 ‘소마챔스(SOMA Champs)’는 특정 교재나 지면의 제한 없이 6세부터 초등학교 3학년까지 학습할 수 있는 참여형 학습 플랫폼이다. 스마트 소통 시스템을 기반으로 학생들의 참여를 유도하고, 동기 부여와 협동력을 높이며, 순발력 있는 암산, 공간 시각화, 논리적 추론 능력을 다질 수 있다.

총 3가지 파트로 나뉘며, 연산 및 수 감각을 키우는 파트 1(수 영역)은 ‘스피드 번호판’, ‘10 Hunters’, ‘30을 잡아라!’, ‘아슬아슬 밸런스 시티’, ‘동물들의 분수 퀴즈’, ‘하늘에서 음식이 내려온다면!’ 등 6종의 미션을 통해 빠르게 암산하고 수의 합·차 및 비율을 경험하도록 유도한다. 공간 및 도형 감각을 기르는 파트 2(도형 영역)는 ‘레이저 리플렉트’, ‘패턴팡팡’, ‘지붕 뚫고 하이킥!’, ‘거울 탐정’, ‘색깔 타일’, ’삐빅! 우주선 복구 작전‘ 등 8종을 선보여 대칭, 회전, 변형, 패턴 등 입체적 공간 시각화 능력을 키워 준다. 추론 및 전략 중심의 파트 3(문제 해결 영역)은 ’숫자 야구‘, ’요일을 맞춰라!‘, ’브릿지잇‘ 3종을 통해 경우의 수 분석, 규칙 활용, 전략적 길 연결 등 고차원적 논리 추론력을 강화한다. 이와 함께 교실 수업 중 학생들이 키패드로 입력한 숫자를 일괄 확인하고 유연하게 활용할 수 있는 ’수업용 미니 칠판‘ 기능도 함께 제공되어 현장 수업의 활용도를 높였다.

소마사고력수학 관계자는 “디지털 교구 조작과 미션형 요소를 접목하여 유아 및 초등학생들이 수학 개념을 보다 쉽고 재미있게 체득할 수 있도록 개발했다”라며, “앞으로도 오프라인 지면 교재와 디지털 기술이 유기적으로 결합된 최상의 사고력 수학 교육 환경을 지속 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.
양승현 리포터
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