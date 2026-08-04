한국건강관리협회·서초구청·서초청년센터, 건강·진로·취업 연계한 ‘청년 리커넥트 프로젝트’ 운영

세줄 요약 한국건강관리협회와 서초구청, 서초청년센터가 고립·은둔 청년과 쉬었음 청년을 위해 건강검진, 건강관리키트, 진로·취업 프로그램을 연계한 ‘청년 리커넥트 프로젝트’를 운영한다. 단계별 맞춤 과정으로 사회 진입과 자립을 돕는다. 취약청년 건강·취업 통합 지원 프로젝트 운영

건강검진·키트·진로 프로그램 단계별 연계

125명 참여, 만족도 4.76점 기록

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한국건강관리협회와 서초구청, 서초청년센터가 취약청년의 건강 회복과 사회 진입을 돕기 위해 건강검진과 진로·취업 지원을 연계한 ‘청년, 리커넥트 프로젝트’를 운영하며 통합 지원을 강화하고 있다.이번 프로젝트는 고립·은둔 청년과 쉬었음 청년 등 사회와 단절된 청년들이 건강을 회복하고 다시 사회와 연결될 수 있도록 마련된 프로그램이다. 한국건강관리협회의 건강검진 지원과 서초구청의 ‘서초형 건강관리키트’ 제공, 서초청년센터의 맞춤형 진로·취업 프로그램을 연계해 건강과 취업을 함께 지원하는 것이 특징이다.맞춤형 프로그램은 참가자의 상황과 준비 수준에 따라 ▲취업 마스터 특강 ▲커리어 인사이트·포커스 워크숍 ▲진로·취업 리부트 캠프 등 단계별 과정으로 운영된다. 자기 이해 기반의 진로 설계부터 이력서 및 자기소개서 작성, 면접 코칭, 현직자 멘토링까지 실질적인 취업 역량을 높일 수 있는 프로그램을 제공하고 있다. 현재까지 총 23회에 걸쳐 125명의 청년이 참여했으며, 평균 만족도 4.76점(5점 만점 기준)을 기록하는 등 높은 호응을 얻고 있다.참여 청년들은 지난 7월 13일부터 한국건강관리협회와 연계한 건강검진도 지원받고 있다. 장기간 사회적 고립이나 취업 준비 과정에서 놓치기 쉬운 건강 상태를 점검하고, 건강한 사회 진입 기반을 마련하기 위한 취지다. 건강검진 참여자에게는 서초구가 제공하는 건강관리키트도 함께 지원되며, 활력키트와 힐링키트 등 건강 관리에 필요한 물품을 통해 신체적·정서적 회복을 돕고 있다.‘청년, 리커넥트 프로젝트’는 오는 10월까지 이어진다. 건강검진과 건강 관리 지원, 진로 탐색, 취업 역량 강화 프로그램을 유기적으로 연계해 취약청년들이 건강을 회복하고 안정적으로 사회에 진입할 수 있도록 지원할 계획이다.서초청년센터 함정현 센터장은 “청년 리커넥트 프로젝트는 건강과 진로·취업 지원을 함께 제공하는 통합 지원 사업”이라며 “앞으로도 청년들의 상황에 맞는 맞춤형 프로그램을 통해 건강한 사회 진입과 안정적인 자립을 적극 지원하겠다”고 말했다.