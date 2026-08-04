동아로보틱스, 로봇 기반 3D 콘크리트 프린팅 기술 선보인다

동아로보틱스의 3D 콘크리트 프린팅(3DCP), 건설 현장의 생산성 향상과 인력난 해소

이미지 확대 동아로보틱스의 로봇 기반 3D 콘크리트 프린팅(3DCP) 기술 시연 장면 닫기 이미지 확대 보기 동아로보틱스의 로봇 기반 3D 콘크리트 프린팅(3DCP) 기술 시연 장면

세줄 요약 동아로보틱스가 서울 코엑스 ‘2026 호반 동반성장+건설특별관’에서 로봇 기반 3D 콘크리트 프린팅 기술을 선보였다. 산업용 로봇으로 콘크리트를 층층이 쌓아 구조물을 구현하며, 거푸집을 줄여 자재 효율과 생산성을 높이고 공사 기간도 단축할 수 있다. 비정형 구조물 정밀 시공과 현장 자동화 확장성도 기대된다. 로봇 기반 3D 콘크리트 프린팅 기술 공개

공정 효율 향상과 공사 기간 단축 기대

비정형 구조물 정밀 시공·자동화 확장성

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동아로보틱스가 기존 건설 공법보다 공정 효율을 획기적으로 높이고 공사 기간을 크게 단축할 수 있는 봇 기반 3D 콘크리트 프린팅(3DCP) 기술을 선보여 화제다.동아로보틱스는 5일부터 8일까지 서울 코엑스에서 열리는 ‘2026 호반 동반성장+건설특별관’에서 로봇 기반 3D 콘크리트 프린팅(3DCP) 기술을 선보인다고 4일 밝혔다. 동아로보틱스가 개발한 3D 콘크리트 프린팅 기술은 산업용 로봇을 활용해 콘크리트를 한 층씩 쌓아 올리며 구조물을 구현하는 방식이다. 기존 건설 공법과 비교해 공정 효율을 획기적으로 높이고 공사 기간을 크게 단축할 수 있는 점이 최대 강점으로 꼽힌다. 특히 거푸집 제작 및 설치 과정을 대폭 줄이거나 생략할 수 있어 자재 활용 효율을 높이고, 건설 현장의 생산성 향상과 인력 난 해소에도 기여할 수 있다.이 기술은 복잡하고 다채로운 형상의 구조물도 정밀하게 구현해 낼 수 있어 비정형 건축, 맞춤형 시공, 현장 자동화 등 다양한 분야에서 활용 가능성이 매우 크다. 동아로보틱스는 고도화된 로봇 제어 기술과 현장 시공 노하우를 바탕으로 실제 건설 산업에 즉시 적용 가능한 자동화 솔루션을 지속적으로 발전시켜 나가고 있다. 동아로보틱스 관계자는 “이번 전시에서 선보인 로봇 기반 3D 콘크리트 프린팅 기술은 빠른 시공과 비용 절감, 생산성 향상 등을 가져올 것”이라면서 “동아로보틱스는 앞으로도 건설 자동화와 스마트건설 분야에서 축적해 온 기술 경쟁력을 바탕으로 다양한 제품을 선보이겠다”고 말했다.한편 동아로보틱스가 참가하는 ‘호반 동반성장+건설특별관’은 서울신문이 주최하고 호반이 후원하며, 대한민국 대표 건설·건축 전문 전시회인 ‘코리아빌드위크’ 및 ‘넥스트콘(NextCon)’과 통합 개최된다.행사 기간 중에는 호반 혁신기술공모전 시상식, Hi Demo Day, 호반 혁신기술 세미나 등이 함께 열려 건설사와 스타트업, 중소기업 간 기술 교류와 상생 협력의 장이 마련될 예정이다. 본 행사는 오는 8일까지 코엑스에서 진행된다.