매쓰에이아이, 건설현장의 외국인 노동자를 위한 소통 플랫폼 최초 공개

- 매쓰에이아이, 베트남어, 우즈베크어 등 10여국 언어 동시통역 플랫폼인 ‘커넥트 라이브’ 공개

- 커넥트 라이브, 건설 전문 시공 용어와 안전 교육 수칙 데이터를 집중 학습시켜 정확도 30% 높여

이미지 확대 매쓰에이아이는 5일 열리는 ‘2026 호반 동반성장+건설특별관’에서 건설현장의 외국인 노동자를 위한 소통 플랫폼인 커넥트 라이브를 선보였다. 닫기 이미지 확대 보기 매쓰에이아이는 5일 열리는 ‘2026 호반 동반성장+건설특별관’에서 건설현장의 외국인 노동자를 위한 소통 플랫폼인 커넥트 라이브를 선보였다.

세줄 요약 매쓰에이아이가 건설현장 외국인 노동자와의 소통을 돕는 실시간 다국어 플랫폼 커넥트 라이브를 공개했다. 건설 특화 AI로 현장 용어 번역 정확도를 높여 오작업 위험을 줄였고, 실증에서는 안전사고 감소와 생산성 향상 효과도 확인했다. 건설현장 외국인 노동자 소통 플랫폼 공개

건설 특화 AI로 현장 용어 번역 정확도 향상

실증서 사고 감소·생산성 향상 효과 확인

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

AI 기반 건설테크 전문기업 ㈜매쓰에이아이(대표 허준)는 오는 5~8일 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 ‘2026 호반 동반성장+건설특별관’에서 외국인 근로자와의 현장 소통을 지원하는 실시간 다국어 플랫폼 ‘커넥트 라이브(Connect Live)’를 선보이고 본격적인 마케팅에 나선다고 4일 밝혔다.최근 국내 건설 현장은 고령화와 인력 부족으로 외국인 근로자 비중이 빠르게 늘고 있다. 언어 장벽으로 인한 의사소통 미숙은 시공 오류와 안전사고로 이어질 수 있어, 중대재해처벌법 대응과 현장 안전관리의 핵심 과제로 떠올랐다. ‘커넥트 라이브’는 이러한 소통 단절을 해결하고 현장 안전을 확보하기 위해 개발된 스마트 건설 솔루션이다.‘커넥트 라이브’는 한국어를 비롯해 영어, 중국어, 일본어, 베트남어, 태국어, 우즈베크어 등 국내 건설 현장 투입도가 높은 주요 언어의 실시간 통역을 제공한다. 범용 번역기와 달리 건설 전문 시공 용어와 안전 교육 수칙 데이터를 집중 학습시킨 ‘건설 특화 AI 알고리즘’을 자체 ই식한 것이 특징이다. 이를 통해 일반 번역 대비 현장 용어 번역 정확도를 30% 이상 높여 오작업 위험을 최소화했다.실제 현장 검증을 통한 성과도 입증됐다. 매쓰에이아이는 호반건설 현장 실증 프로젝트를 마무리하며 기술성숙도(TRL) 8단계를 확보했다. 실증 결과, 도입 현장의 안전사고 발생률은 약 20% 감소했고 작업 생산성은 15% 향상됐다. 현장별로 발생하던 통역 인력 고용 비용도 연간 약 1,500만 원 절감하는 효과를 거뒀다.매쓰에이아이 허준 대표는 “커넥트 라이브는 외국인 근로자의 안전을 보호하는 동시에 건설사의 생산성 향상과 중대재해 리스크 관리를 돕는 솔루션”이라며 “이번 전시를 계기로 대형 건설사 및 협력사들과의 상생 협력을 강화하고 건설 현장의 디지털 전환과 안전 표준화에 앞장서겠다”고 말했다.한편 매쓰에이아이가 참가하는 ‘호반 동반성장+건설특별관’은 서울신문이 주최하고 호반이 후원하며, ‘코리아빌드위크’ 및 ‘넥스트콘(NextCon)’과 통합 개최된다. 행사 기간 동안 호반 혁신기술공모전 시상식, Hi Demo Day, 혁신기술 세미나 등이 열려 건설사와 스타트업, 중소기업 간 기술 교류와 상생 협력을 지원할 예정이다. 행사는 8일까지 코엑스에서 개최된다.