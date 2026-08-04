유니켐, 최대주주 50억 유상증자 납입 완료…“하반기 매출 확대·신사업 투자 본격화”

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유니켐은 최대주주인 제이에이치사람들을 대상으로 한 50억 원 규모의 제3자 배정 유상증자 납입이 예정대로 완료됐다고 밝혔다.이번 유상증자를 통해 확보한 자금은 하반기 집중되는 매출 대응을 위한 원자재 구입과 운영자금, 미래 성장 동력 확보를 위한 신사업 투자 재원으로 활용될 예정이다. 회사는 안정적인 재무 기반을 확보하는 동시에 기존 사업의 경쟁력 강화와 미래 신규 사업 추진에도 속도를 낼 방침이다.유니켐은 상반기 사업 구조 재편을 마무리하고 하반기에는 자동차 소재를 중심으로 매출 확대와 수익성 개선이 본격화될 것으로 기대하고 있다. 확보한 자금은 생산 안정성과 공급 대응 능력을 높이는 데 활용되는 한편, 미래 성장 사업 투자도 병행할 예정이다.회사 관계자는 “최대주주의 자금 투입으로 사업 추진에 필요한 재원을 안정적으로 확보하게 됐다”며 “하반기 매출 확대에 대응하는 동시에 미래 성장 사업 투자도 병행해 기업 가치를 높여 나가겠다”고 말했다.