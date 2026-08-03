현대제철, 2분기 영업이익 577억…매출액·영업이익 동반 개선

세줄 요약 현대제철이 2분기 연결 기준 매출 6조1073억원, 영업이익 577억원, 순이익 121억원을 기록했다. 봉형강 판매 확대와 주요 제품 가격 상승이 실적을 끌어올렸다. 하반기에는 건설 시황 회복과 AI·에너지 소재 판매 확대로 수익성 개선을 기대했다. 2분기 매출 6조1073억·영업이익 577억 기록

봉형강 판매 확대·가격 상승이 실적 개선 견인

하반기 건설 회복·AI 소재 확대에 기대

이미지 확대 현대제철 당진제철소. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 현대제철 당진제철소. 서울신문DB

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현대제철은 3일 공시를 통해 2026년 2분기 연결 기준 매출액 6조 1073억원, 영업이익 577억원, 당기순이익 121억원을 기록했다고 밝혔다. 제품 판매량 증가와 가격 상승 영향으로 풀이된다.현대제철은 “봉형강 제품 중심의 판매량 증가와 주요 제품 가격 상승 영향으로 매출액은 1분기 대비 6.4% 증가하고 영업이익도 개선됐다”며 “하반기부터 국내 첨단산업 투자 확대에 힘입어 건설 시황이 점차 회복되면서 수익성도 향상될 것으로 전망된다”고 설명했다.차입금 및 부채비율에 대해서는 “미국 제철소 신규 투자로 일시적인 증가세를 기록했으나 중장기적 관점에서 재무건전성 제고를 위한 노력을 지속할 예정”이라고 덧붙였다.현대제철은 하반기 이후 수익성 강화와 신성장 동력 확보를 위해 급속도로 성장하고 있는 AI 및 에너지 산업 핵심 소재 판매 확대에 집중할 계획이다.현대제철은 하이브리드 차량 판매 증가에 따른 고강도·고내구성 기어 수요 확대에 맞춰 파워트레인용 고내구성 소재 국산화에 성공했다.해당 소재는 고내구성과 더불어 수입 동종 제품 대비 우수한 가격 경쟁력을 갖춰 현재 일부 차종에 성공적으로 적용되고 있으며, 적용 범위를 지속적으로 넓혀갈 계획이다.현대제철 관계자는 “AI 및 에너지 산업 핵심 소재 판매 확대와 고부가가치 신소재 개발을 통해 신규 수요를 선점할 것”이라며, “지속가능한 경쟁력을 바탕으로 수익성을 개선해 나가겠다”고 말했다.