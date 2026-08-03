동탄 핵심 입지 개발 본격화… ‘아크메르 동탄’ 하반기 분양 예정

세줄 요약 화성시 동탄신도시 일대 주거 단지 아크메르 동탄이 주택건설사업계획 승인을 확보하며 분양 절차를 본격화했다. 동탄인덕원선 116역(가칭), 고려대 동탄병원(예정), 동탄센트럴파크 등과 가까워 생활 인프라가 강점으로 꼽힌다. 올해 하반기 분양과 연내 견본주택 개관이 예정됐다. 사업계획 승인 확보로 분양 절차 본격화

동탄 중심 입지와 생활 인프라 강점 부각

하반기 분양·연내 견본주택 개관 예정

이미지 확대 아크메르 동탄 지역도[사진=아크메르 동탄] 닫기 이미지 확대 보기 아크메르 동탄 지역도[사진=아크메르 동탄]

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경기 화성시 동탄신도시 일대에 들어서는 주거 단지 ‘아크메르 동탄’이 사업계획 승인을 마치고 본격적인 분양 일정에 돌입한다.사업 주체 측에 따르면 ‘아크메르 동탄’은 지난 6월 23일 화성시로부터 주택건설사업계획 승인을 최종 취득했다. 행정 절차와 심의 기준을 충족하며 사업 안정성을 확보한 만큼, 올해 하반기 견본주택을 열고 본격적인 공급에 나설 계획이다.시장에서는 해당 사업지가 동탄신도시 중심권 입지라는 점에서 관심을 받고 있다. 장기간 개발이 지연됐던 부지가 사업계획 승인 이후 본격적인 절차에 들어가면서 향후 분양 일정과 상품 구성에도 시선이 모이고 있다.해당 사업지는 기존 동탄신도시 내 완성된 생활 인프라를 바로 이용할 수 있는 입지적 여건을 갖췄다. 개통 예정인 동탄인덕원선 116역(가칭)을 비롯해 학원가, 고려대학교 동탄병원(예정), 동탄센트럴파크 등 교통·의료·녹지 공간이 인근에 위치해 있다.상품성 차별화를 위한 설계도 도입된다. 주최 측은 해외 명품 브랜드 및 패션 기업들과 작업해 온 프랑스 출신 디자이너 ‘자나이나 미레이로(Janaïna Milheiro)’와의 협업을 통해 디자인 차별화를 추진할 계획이라고 밝혔다. 아울러 유럽산 마감재를 활용해 기존 아파트와 차별화된 주거 공간을 구현한다는 방침이다.분양 관계자는 “이 사업지는 동탄 중심 입지에서 추진되는 만큼 상품성과 설계 완성도를 높이는 데 주력하고 있다”며 “사업계획 승인을 받은 이후 후속 절차를 준비하고 있으며, 연내 견본주택 개관을 목표로 사업을 추진 중”이라고 말했다.한편, 아크메르 동탄은 올해 하반기 분양 예정이다.