국가 AI컴퓨팅센터 착공…‘AI 3대 강국 도약’ 발판 마련

3일 해남군 산이면 기업도시에서 착공식 개최

40MW 규모…2028년까지 2조5천억원 투입

1만5천평 부지에 전산동·운영동·부속동 조성

이미지 확대 민형배 전남광주통합특별시장이 3일 해남 솔라시도 기업도시 내 국가 AI 컴퓨팅센터 건설부지에서 참석자들과 ‘국가 AI 컴퓨팅센터 착공식’을 하고 있다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 민형배 전남광주통합특별시장이 3일 해남 솔라시도 기업도시 내 국가 AI 컴퓨팅센터 건설부지에서 참석자들과 ‘국가 AI 컴퓨팅센터 착공식’을 하고 있다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 전남광주통합특별시가 해남군 산이면에서 국가 AI컴퓨팅센터 착공식을 열었다. 2028년 40MW, 2030년 80MW로 단계적 확장을 추진하며 초고성능 GPU 기반 인프라를 구축하고, AI 기업과 연구기관 집적, 일자리 창출을 기대한다. 해남군 산이면 국가 AI컴퓨팅센터 착공식 개최

2028년 40MW, 2030년 80MW로 단계 확장 계획

AI 반도체·클라우드 집적과 일자리 창출 기대

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전남광주통합특별시는 3일 해남군 산이면 기업도시에서 국가 AI컴퓨팅센터 착공식을 개최했다.이날 착공식에는 과학기술정보통신부를 비롯해 전남광주통합특별시, 해남군, 영암군, 삼성SDS, 네이버클라우드, 카카오, KT 등 산·학·연·관 관계자들이 참석했다.국가 AI컴퓨팅센터는 인공지능 연구개발과 서비스 제공에 필요한 초고성능 GPU 기반 컴퓨팅 자원을 구축·운영해 산업계와 연구기관, 대학 등에 안정적으로 공급하는 국가 핵심 디지털 인프라다.국가AI컴퓨팅센터는 2028년까지 40MW 규모로 구축되며, AI 수요 증가에 맞춰 2030년까지 80MW 규모로 단계적으로 확장될 예정이다.총사업비는 약 2조 5000억 원이며, 해남군 산이면 기업도시 내 약 1만 5000평 부지에 전산동과 운영동, 부속동 등이 조성된다.지역에서는 국가 AI컴퓨팅센터를 중심으로 AI 반도체, 클라우드, 데이터, 소프트웨어, 디지털서비스 등 관련 기업의 집적과 전문인력 유입이 본격화될 것으로 기대하고 있다. 이를 통해 대규모 투자와 양질의 일자리 창출은 물론, 산학연 협력과 기술혁신이 선순환하는 대한민국 대표 AI 혁신 생태계가 구축될 전망이다.국가 AI컴퓨팅센터는 전남광주통합특별시가 추진하는 ‘솔라시도 데이터센터 파크’의 핵심 거점으로 자리매김하며, 지역 균형발전과 국가 디지털 경쟁력을 동시에 이끌어가는 전략 거점 역할을 수행하게 된다.민형배 통합특별시장은 “896조 원 규모의 반도체 클러스터와 함께 전남광주에 대한민국 AI 산업의 새로운 축이 만들어지고 있다”며 “오늘의 착공식이 솔라시도의 새로운 출발이자 대한민국이 AI 강국으로 도약하는 힘찬 출발점이 되기를 기대한다”고 말했다.