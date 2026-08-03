김수현, 글로벌 활동 본격화…필리핀 2만 명 팬미팅 개최

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

김수현, 글로벌 활동 본격화…필리핀 2만 명 팬미팅 개최

입력 2026-08-04 09:00
수정 2026-08-04 09:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 10월 필리핀 마닐라서 2만 명 팬미팅 개최
  • 현지 브랜드 벤치 주최, 토크·무대·이벤트 진행
  • 법적 리스크 해소 후 글로벌 활동 본격화
이미지 확대
사진제공=벤치(BENCH)
사진제공=벤치(BENCH)


배우 김수현이 오는 10월 필리핀에서 대규모 팬 미팅을 열고 해외 활동을 이어간다.

김수현은 오는 10월 2일 필리핀 대표 라이프스타일 브랜드 벤치(BENCH)가 주최하는 팬 미팅에 참석한다. 개최 장소는 마닐라에 위치한 SM 몰 오브 아시아(MOA) 아레나다.

약 2만 명 규모로 진행되는 이번 행사는 오랜 시간 변함없는 응원을 보내 준 현지 팬들과 함께 다양한 토크와 무대, 이벤트를 통해 특별한 시간을 선사할 계획이다.

법적 리스크를 해소한 김수현은 광고 활동에 이어 해외 팬 미팅까지 확정하며 글로벌 행보를 본격화하고 있다. 필리핀은 김수현이 오랜 기간 두터운 팬덤을 구축해 온 대표적인 해외 시장으로, 이번 팬 미팅은 다채로운 프로그램으로 꾸며질 예정이다.

BENCH 관계자는 “오랫동안 김수현을 사랑해 준 필리핀 팬들에게 잊지 못할 시간을 선물하기 위해 이번 팬 미팅을 준비했다”며 “배우와 팬이 함께 만드는 특별한 축제가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



광고 캠페인에 이어 대규모 해외 팬 미팅 일정을 확정한 김수현은 이번 행사를 통해 글로벌 팬들과의 접점을 한층 늘려 갈 계획이다.
양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김수현의 필리핀 팬 미팅을 주최하는 브랜드는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로