변비 고민된다면 식단부터 점검…식이섬유 풍부한 ‘푸룬’ 주목

세줄 요약 GLP-1 계열 체중 관리 주사로 식사량이 줄면서 영양 균형과 장 건강 관리의 중요성이 커지고 있다. 식이섬유와 수분을 간편하게 보충할 식품으로 푸룬이 주목받고 있다. 푸룬은 수용성·불용성 식이섬유와 소르비톨이 풍부해 배변 활동과 장내 유익균에 도움을 줄 수 있다. 식사량 감소로 식이섬유·수분 부족 우려

푸룬, 장 건강과 배변 개선 식품 주목

과다 섭취보다 물과 함께 소량 섭취 권장

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GLP-1 기전의 체중 관리 주사에 대한 관심이 높아지면서, 식사량 감소 이후 영양 균형과 장 건강 관리에도 관심이 이어지고 있다.GLP-1 기전 주사는 식욕 조절과 위 배출 속도에 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 이로 인해 식사량이 줄어들 경우 식이섬유와 수분 섭취가 부족해질 수 있어, 체중 관리 중에는 식단 전반의 균형을 함께 살피는 것이 중요하다.식이섬유를 간편하게 보충할 수 있는 대표적인 식품으로는 푸룬(건자두)이 꼽힌다. 서양 자두를 건조해 만든 푸룬은 식이섬유와 함께 천연 당알코올 성분인 소르비톨을 풍부하게 함유하고 있다. 푸룬 100g에는 약 7g의 식이섬유가 들어 있으며, 이는 성인 하루 권장 섭취량의 약 28% 수준이다.특히 푸룬에는 수용성과 불용성 식이섬유가 균형 있게 포함돼 있다. 수용성 식이섬유는 장내 유익균의 먹이가 되는 프리바이오틱스 역할을 수행하며, 불용성 식이섬유는 대변의 부피를 늘려 배변 활동을 돕는 것으로 알려져 있다.실제 건강한 성인 120명을 대상으로 진행된 연구에 따르면, 4주간 푸룬을 꾸준히 섭취한 결과 장내 유익균 증가와 배변 빈도 개선이 확인됐다. 만성 변비 환자군을 대상으로 한 임상에서도 배변 상태 및 복부 불편감이 개선됐다는 결과가 보고된 바 있다.푸룬에는 비타민 K와 비타민 B6도 들어 있다. 비타민 K는 뼈 건강과 혈액 응고 과정에, 비타민 B6는 에너지 대사와 면역 기능 유지에 관여하는 영양소다.이 밖에도 푸룬은 첨가당이 들어 있지 않으며, 혈당지수(GI)는 낮은 편으로 알려져 있다. 최근에는 항산화 성분과 장내 미생물 균형, 건강 관리와의 연관성에 대한 연구도 이어지고 있다.다만 식이섬유는 개인에 따라 갑작스럽게 섭취량을 늘릴 경우 복부 팽만감이나 가스가 생길 수 있으므로 충분한 물과 함께 소량부터 섭취하는 것이 바람직하다. 또한 특정 식품에만 의존하기보다 균형 잡힌 식단을 통해 다양한 영양소를 함께 섭취하는 것이 중요하다.