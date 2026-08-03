바망바망 x 캐치! 티니핑 콜라보레이션 제품 출시

세줄 요약 바망바망이 ‘캐치! 티니핑’ 협업 유아 식기 에디션을 8월 5일 정식 출시한다. 보울·접시 세트에 캐릭터 참, 전용 파우치, 스티커를 더했고, 5가지 컬러를 티니핑 캐릭터와 맞췄다. 카카오 선물하기와 스마트스토어에서 판매한다. 협업 유아 식기 에디션 출시 발표

프린세스 캐치! 티니핑 캐릭터 활용

파우치·스티커·랜덤 참 구성

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유아 식기 브랜드 바망바망이 ‘캐치! 티니핑’과 협업한 ‘보울＆접시+스트랩＆패킹+파우치 캐치! 티니핑 에디션’을 오는 8월 5일 정식 출시한다고 밝혔다. 이번 제품은 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’의 여섯 번째 시즌인 ‘프린세스 캐치! 티니핑’ 캐릭터를 활용한 협업 제품이다.이번 티니핑 에디션은 바망바망의 ‘보울＆접시 세트’를 기반으로 구성됐다.전체 패키지는 기존 보울＆접시 세트와 함께 캐릭터 참(캐릭터별 4종+랜덤 1종), 전용 파우치, 스티커 등으로 구성된다. 보울＆접시의 5가지 시그니처 컬러는 ‘프린세스 캐치! 티니핑’의 대표 캐릭터 하츄핑, 다이아나핑을 포함한 5가지 티니핑 캐릭터와 매칭됐다. 또한 랜덤으로 발송되는 시크릿 티니핑도 포함돼 캐릭터를 선택하고 수집하는 요소를 더했다.이번 협업 제품인 바망바망의 유아 보울＆접시 세트는 가볍고 내구성이 우수한 트라이탄 소재로 제작됐으며, 전자레인지와 식기세척기 사용이 가능하다. 전용 파우치가 함께 구성돼 집 안은 물론 외출 시에도 사용할 수 있도록 했다. 한 그릇 식사부터 간식까지 담을 수 있도록 구성된 점도 특징이다.한편 이번 ‘캐치! 티니핑’ 에디션은 오는 8월 5일부터 9일까지 5일간 카카오 선물하기를 통해 먼저 선보이며, 이후 바망바망 공식 스마트스토어에서 판매될 예정이다. 출시를 기념해 바망바망 공식 인스타그램에서는 관련 이벤트도 진행할 예정이다.