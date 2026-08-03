렉스필 ‘제4회 렉스필 프로암대회’ 개최... 국내 정상급 프로와 VIP가 함께하는 프리미엄 골프 행사

세줄 요약 렉스필이 2026년 8월 31일 용인 태광CC에서 제4회 프로암대회를 개최했다. KLPGA·KPGA 프로와 VIP 고객이 함께 라운드하며 교류하고, 공연과 함께 스포츠·문화가 어우러진 프리미엄 브랜드 경험을 제공했다. 렉스필, 8월 31일 태광CC서 제4회 프로암 개최

KLPGA·KPGA 프로와 VIP 고객의 교류 라운드

공연·스포츠 결합한 프리미엄 브랜드 경험

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프리미엄 수면 브랜드 렉스필(LEXFEEL)이 오는 2026년 8월 31일 경기도 용인 태광CC에서 ‘제4회 렉스필 프로암대회’를 개최한다.이번 대회는 국내 정상급 프로골퍼와 기업인, VIP 고객이 함께 라운드를 즐기며 교류하는 프리미엄 프로암 행사로, 스포츠와 문화, 라이프스타일이 어우러지는 렉스필만의 차별화된 브랜드 경험을 제공할 예정이다.특히 이번 대회에는 KLPGA 투어 전예성, 신다인, 홍현지, 유다겸 프로를 비롯해 김다은, 이예빈, 이다은, 송유나, 홍현준 프로가 참가해 수준 높은 경기를 선보일 예정이다.또한 홍재경 아나운서가 참가자들과 함께 라운드에 나서며, 팝페라 가수 윤예원과 가수 김지혜가 특별 공연을 펼쳐 스포츠와 문화가 어우러지는 프리미엄 행사의 품격을 더할 예정이다.렉스필은 오랜 기간 국내 프로골프 발전과 선수 지원에 힘써 온 기업으로, 현재 KLPGA와 KPGA를 포함한 약 33명의 국내외 프로선수를 후원하며 선수들의 경기력 향상을 위한 최적의 수면 환경 조성과 컨디션 관리에 지속적인 투자를 하고 있다.특히 올해에는 LPGA에서 활약 중인 유해란 프로와 재계약을 체결하며 파트너십을 이어 갔고, 유해란 프로는 메이저 대회 2연속 우승이라는 뛰어난 성과를 거두며 렉스필과 함께 성장한 대표적인 성공 사례를 만들어 가고 있다.렉스필 관계자는 “프로암대회는 단순한 골프 행사가 아니라 선수와 고객, 기업이 함께 소통하고 교류하는 특별한 자리”라며 앞으로도 국내 골프 산업 발전과 건강한 스포츠 문화 확산에 기여할 수 있도록 다양한 후원과 행사를 지속적으로 이어 가겠다”고 밝혔다.렉스필은 앞으로도 스포츠 마케팅과 프리미엄 수면 문화를 접목한 다양한 프로젝트를 통해 브랜드 가치를 높이고, 선수와 고객이 함께 성장하는 스포츠 플랫폼을 구축해 나갈 계획이다.