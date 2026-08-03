제노스, 글로벌 의료진과 학술 교류 확대…Vmonalisa·하이엘라스틱 필러 2종으로 글로벌 시장 공략

세줄 요약 제노스가 중국 항저우 성형병원을 방문해 현지 의료진과 미용 의료 트렌드와 임상 경험을 공유했다. 자연스러운 윤곽을 중시하는 시술 흐름과 국가별 요구를 제품 개발과 해외 마케팅에 반영할 계획이다. Vmonalisa 2종과 하이엘라스틱 2종으로 글로벌 포트폴리오를 넓히고 있다. 중국 의료진과 학술 교류 확대

미용 트렌드·임상 경험 공유

필러 라인업 강화와 해외 공략

이미지 확대 (사진=제노스 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=제노스 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내 의료기기 전문기업 제노스가 해외 의료진과의 학술 교류를 넓히며 히알루론산(HA) 필러 라인업의 경쟁력 강화와 글로벌 시장 확대에 나서고 있다.제노스는 최근 중국 항저우 원더랜드(Wonderland) 성형병원을 방문해 현지 의료진과 최신 미용 의료 트렌드 및 임상 경험을 공유하고, 글로벌 시장 요구에 맞춘 제품 개발 방향과 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.이번 방문은 국가별로 변화하는 미용 의료 경향과 현장 의료진의 요구 사항을 파악해 연구개발에 반영하기 위해 추진됐다. 현장에선 자연스러운 얼굴 윤곽과 조화를 중시하는 최근 시술 흐름에 맞춰 다양한 임상 사례가 공유됐으며, 제노스는 논의된 내용을 향후 제품 개선 및 해외 마케팅 전략에 반영할 계획이다.현재 제노스는 ‘Vmonalisa’ HA 필러 2종을 글로벌 시장에 공급하고 있다. 이에 더해 다양한 시술 환경과 높은 탄성 수요에 대응하기 위해 ‘하이엘라스틱(High Elastic)’ HA 필러 2종의 개발과 임상을 완료했으며, 현재 중국 국가약품감독관리국(NMPA)의 품목 허가 절차를 진행 중이다.하이엘라스틱 HA 필러는 높은 탄성을 고려한 제품 설계를 바탕으로 다양한 시술 환경에 대응할 수 있도록 개발됐다. 제노스는 품목 허가가 완료되면 기존 Vmonalisa 제품군과 함께 의료진의 선택 폭을 넓힐 수 있는 프리미엄 HA 필러 라인업을 구축할 계획이다.제노스는 제품 개발뿐 아니라 글로벌 의료진과의 지속적인 학술 교류를 통해 축적한 임상 경험을 연구개발에 반영하고 있다. 국가별 의료 환경과 미용 트렌드를 고려한 제품 경쟁력을 확보해 단순한 제품 공급을 넘어 의료진과 함께 성장하는 글로벌 파트너십을 구축한다는 전략이다.제노스 관계자는 “글로벌 의료진과의 학술 교류는 연구개발 경쟁력을 높이는 중요한 과정”이라며 “앞으로도 의료진의 임상 경험과 시장의 요구를 제품 개발에 적극 반영해 의료진이 신뢰하고 선택할 수 있는 제품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.이어 “현재 판매 중인 Vmonalisa HA 필러 2종과 중국 허가 절차를 진행 중인 하이엘라스틱 HA 필러 2종을 중심으로 글로벌 제품 포트폴리오를 지속적으로 확대할 계획”이라며 “글로벌 시장에서 요구하는 품질과 기술 경쟁력을 바탕으로 해외 시장 공략을 강화하겠다”고 밝혔다.한편 제노스는 심혈관 중재 의료기기와 미용 의료기기를 자체 연구개발·생산하는 국내 의료기기 기업이다. 혈관 중재 분야에서 축적한 정밀 제조 기술과 품질 관리 역량을 미용 의료기기 분야에도 접목하고 있다. 지속적인 연구개발과 글로벌 의료진과의 협력을 바탕으로 세계 시장에서 제품 경쟁력을 강화해 나갈 방침이다.