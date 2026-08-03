코스닥 2거래일 연속 매수 사이드카…로봇·바이오주 강세

세줄 요약 코스닥 시장에 2거래일 연속 매수 사이드카가 발동했다. 코스닥150 선물과 현물이 급등해 프로그램 매수호가가 5분간 정지됐고, 지수도 3% 넘게 올라 740선을 돌파했다. 로봇주와 바이오주가 상승세를 이끌었다. 코스닥에 2거래일 연속 매수 사이드카 발동

코스닥150 선물·현물 급등, 매수호가 5분 정지

로봇주·바이오주 강세, 지수 740선 돌파

이미지 확대 3일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 주요 지수가 표시 되고 있다. 코스피는 전거래일 보다 3.6% 하락한 6358.27에 개장했다. 코스닥 지수는 전거래일보다 1.36% 내린 709.99에 장을 시작했다. 원달러 환율은 1435.7원에 거래 중이다. 닫기 이미지 확대 보기 3일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 주요 지수가 표시 되고 있다. 코스피는 전거래일 보다 3.6% 하락한 6358.27에 개장했다. 코스닥 지수는 전거래일보다 1.36% 내린 709.99에 장을 시작했다. 원달러 환율은 1435.7원에 거래 중이다.

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코스닥 시장에 3일 2거래일 연속 매수 사이드카가 발동됐다.한국거래소는 이날 오전 10시 28분 8초 코스닥 시장에서 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지하는 매수 사이드카를 발동했다고 밝혔다. 지난달 31일에 이어 두 거래일 연속이다.매수 사이드카는 코스닥150 선물가격이 6% 이상, 코스닥150 현물지수가 3% 이상 오른 상태가 1분간 지속될 때 발동된다.발동 당시 코스닥150 선물은 전 거래일보다 75.80 포인트(6.41%) 오른 1257.30, 코스닥150 현물은 38.12 포인트(3.13%) 오른 1252.72를 기록했다. 코스닥 지수도 3% 넘게 상승하며 740선을 돌파했다.이날 상승세는 로봇주와 바이오주가 이끌었다. 레인보우로보틱스는 8.20%, 로보티즈는 17.79%, 에이비엘바이오는 6.44%, 파마리서치는 9.45% 상승하는 등 시가총액 상위 종목들이 강세를 나타냈다.