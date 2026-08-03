쿠도커뮤니케이션, AI·보안 전문성 지역사회와 나눈다… 청소년 교육 사회공헌 진행

중·고등학생 15명 대상으로 4일간 ‘2026 과천미리내공유학교’ 운영

AI·파이썬·생성형 AI·영상분석 등 현업 기반 교육 제공

임직원 전문성과 DX타워 인프라 활용해 지역 청소년의 진로 탐색 지원

이미지 확대 사진=쿠도커뮤니케이션 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진=쿠도커뮤니케이션 제공

한편, 쿠도커뮤니케이션은 지난해 과천미리내공유학교 운영 등 지역사회와 연계한 다각도의 교육 및 사회공헌활동을 지속해왔다. 이 같은 공로를 인정받아 지난 2025년에는 과천시로부터 직접 감사패를

수상한 바 있다.

세줄 요약 쿠도커뮤니케이션이 과천미리내공유학교를 운영하며 중·고등학생 15명에게 AI, 데이터 분석, 생성형 AI, 영상보안 등을 가르쳤다. 임직원들이 강사로 참여해 현업 경험과 진로 조언을 전했고, 지역사회와 기술 전문성을 나누는 사회공헌을 이어갔다. 과천미리내공유학교 운영, 청소년 AI·보안 교육 제공

임직원 강사 참여, 현업 기술과 진로 조언 전달

지역사회 연계 사회공헌, 과천시 감사패 수상 이력

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AI·ICT 전문기업 쿠도커뮤니케이션㈜(대표 김용식)은 7월 28일부터 31일까지 경기도 과천시 DX타워에서 중·고등학생을 대상으로 청소년 교육 사회공헌 프로그램인 ‘2026 과천미리내공유학교’를 운영했다고 밝혔다.이번 프로그램은 안양과천교육지원청과 함께 지역 청소년에게 학교 밖 미래 기술 교육 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 중학교 2학년부터 고등학교 2학년까지 총 15명의 학생이 참여했으며, ‘기업에서 배우는 AI와 물리보안’을 주제로 4일간 총 12차시의 교육이 진행됐다.쿠도커뮤니케이션은 2년 연속 과천미리내공유학교에 동참해 자사가 보유한 IT 전문 인력과 인프라를 지역사회와 아낌없이 나누고 있다. 단순 체험을 넘어 인공지능(AI), 데이터 분석, 생성형 AI, 영상보안 등 현업에서 쓰이는 핵심 기술들을 학생들이 단계적으로 체득할 수 있도록 내실 있는 교육 과정을 선보였다.이번 교육은 쿠도커뮤니케이션의 홍보마케팅, AI 개발, AI 데이터 관리, 물리보안 등 다양한 분야의 임직원들이 강사 및 지원 인력으로 적극 나섰다. 각 현업 전문가들은 실제 업무 경험과 생생한 기술 활용 사례를 학생들의 눈높이에 맞춰 전달했으며, 정보통신, 컴퓨터공학, AI, 전기공학 등 관련 전공 및 진로에 대한 유익한 조언도 아낌없이 전수했다쿠도커뮤니케이션 관계자는 “과천시 감사패 수상은 지역사회와 함께 성장하기 위해 꾸준히 추진해 온 활동의 의미를 인정받은 결과”라며 “앞으로도 기업이 보유한 AI·보안 전문성과 인적 자원을 지역사회와 공유하고, 청소년들이 미래 기술과 관련 진로를 구체적으로 탐색할 수 있도록 교육 사회공헌활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.