스튜디오타겟(주), 혁신 프리미어 1000 기업 선정... 정부 혁신기업 2년 연속 획득

세줄 요약 스튜디오타겟이 금융위원회와 14개 부처가 선정한 2026 혁신 프리미어 1000 기업에 포함됐다. 문화체육관광부가 뽑은 콘텐츠 분야 25개사 가운데 하나로, 지난해에 이어 2년 연속 선정되며 성장성과 경쟁력을 다시 인정받았다. 회사는 IP 개발, 기술 융합 제작, 글로벌 사업 모델에서 높은 평가를 받았다. 혁신 프리미어 1000 2년 연속 선정

콘텐츠 기획력·IP 개발 역량 인정

AI·글로벌 공동제작 확대 계획

이미지 확대 스튜디오타겟 혁신 프리미어 1000 기업 선정 (사진제공=스튜디오타겟) 닫기 이미지 확대 보기 스튜디오타겟 혁신 프리미어 1000 기업 선정 (사진제공=스튜디오타겟)

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한국콘텐츠진흥원(원장 김윤지, 이하 콘진원) CKL기업지원센터 입주기업인 스튜디오타겟㈜(대표 김도연)이 금융위원회와 관계 부처가 발표한 ‘2026년도 혁신 프리미어 1000’혁신기업으로 선정됐다.이번 ‘혁신 프리미어 1000’은 금융위원회를 비롯한 14개 정부 부처가 산업별 혁신성과 성장성을 갖춘 547개 기업을 선정한 사업이다. 이 가운데 문화체육관광부는 콘텐츠 산업을 대표할 혁신기업 25개사를 선정했으며, 스튜디오타겟은 해당 명단에 이름을 올리며 산업 내 성장 가능성과 경쟁력을 인정받았다.특히 스튜디오타겟은 지난해에 이어 2년 연속 ‘혁신 프리미어 1000’ 기업에 선정되며 일회성 성과를 넘어 지속적인 혁신성과 성장 가능성을 확인받았다. 회사는 콘텐츠 기획력, 자체 지식재산권(IP) 개발 역량, 기술과 콘텐츠를 결합한 제작 시스템, 글로벌 시장을 겨냥한 사업 모델 등에서 높은 평가를 받았다고 설명했다.스튜디오타겟은 ‘Global IP Powerhouse’를 비전으로 하나의 IP를 다양한 산업으로 확장하는 IP 비즈니스 모델을 구축하고 있다. 특히 기술과 콘텐츠를 융합한 새로운 제작 프로세스를 통해 콘텐츠 개발 기간을 단축하고 제작 효율성을 높이는 한편, 글로벌 플랫폼 환경에 최적화된 숏폼 콘텐츠와 장편 콘텐츠를 동시에 제작하는 멀티 스튜디오 체계를 강화하고 있다.회사는 앞으로 AI 기반 콘텐츠 제작 고도화와 글로벌 공동 제작, 해외 투자 유치, IP 라이선스 사업을 확대해 K-콘텐츠의 새로운 성장 모델을 제시한다는 계획이다. 또한 아시아를 비롯해 북미와 유럽 등 해외 파트너들과 영화·드라마 공동 제작 및 IP 비즈니스 협력을 확대하고 있으며, 글로벌 OTT와 디지털 플랫폼을 대상으로 한 콘텐츠 공급도 적극 추진하고 있다. 이를 통해 단순한 콘텐츠 제작사를 넘어 기획·개발·제작·투자·글로벌 배급·IP 확장까지 아우르는 종합 콘텐츠 IP 기업으로 도약한다는 전략이다.스튜디오타겟 김도연 대표는 “문화체육관광부가 선정한 25개 혁신기업 가운데 스튜디오타겟이 2년 연속 ‘혁신 프리미어 1000’에 선정된 것은 융합 콘텐츠 기획력과 제작 역량, 그리고 글로벌 IP 전략의 경쟁력을 정부로부터 다시 한번 인정받았다는 점에서 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 독창적인 K-콘텐츠 IP를 지속적으로 발굴하고, 세계 시장에서 경쟁할 수 있는 콘텐츠 기업으로 성장해 대한민국 콘텐츠 산업의 글로벌 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 말했다.한편, 콘진원은 CKL기업지원센터를 통해 스튜디오타겟㈜과 같은 콘텐츠 스타트업의 성장을 위해 입주지원과 제작지원시설 등을 지원하고 있다.