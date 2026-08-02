美日 ‘엔화 방어’ 공조·韓 달러 수급 개선… 원·엔화 동반 강세

원화 2009년 3월 이후 최대 폭 절상

15년 만 미일 공동개입, 엔화 급반등

베선트 메모 “50억~100억 달러 매입”

“매도 포지션” 엔화 강세 가팔라지면

엔 캐리트레이드 청산 부를 가능성

이미지 확대 미국 메릴랜드주 캠프데이비드에서 지난달 31일(현지시간) 열린 각료회의의 스콧 베선트 재무장관 자리에 ‘할 일’이란 문구 아래 ‘일본 엔화 50억~100억달러 매입’이라고 적힌 메모지가 올려져 있다.

서몬트 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 메릴랜드주 캠프데이비드에서 지난달 31일(현지시간) 열린 각료회의의 스콧 베선트 재무장관 자리에 ‘할 일’이란 문구 아래 ‘일본 엔화 50억~100억달러 매입’이라고 적힌 메모지가 올려져 있다.

서몬트 로이터 연합뉴스

세줄 요약 미일 환율 공조와 국내 달러 수급 개선이 맞물리며 원화와 엔화가 나란히 강세를 보였다. 원달러 환율은 한 달 새 크게 내려 2009년 이후 최대 절상률을 기록했고, 엔화도 15년 만의 공동 개입 뒤 급반등했다. 미일 환율 공조와 달러 수급 개선으로 원화 강세

원달러 환율 하락, 7월 절상률 2009년 이후 최고

엔화 공동 개입 뒤 급반등, 캐리트레이드 경계

2026-08-03 B3면

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미일 환율 공조와 국내 달러 수급 개선 등에 힘입어 원화와 엔화가 나란히 강세를 나타냈다. 원화는 2009년 3월 이후 최대 폭으로 절상했고, 엔화도 15년 만의 미일 공동 개입을 계기로 급반등하며 달러 초강세 흐름에 제동을 걸었다.2일 서울 외환시장에 따르면 지난달 31일 원달러 환율(오후 3시30분 종가 기준)은 1424.0원으로 지난달 말보다 125.4원 하락했다. 7월 원화 절상률은 8.81%로 글로벌 금융위기 직후인 2009년 3월 이후 최고 수준을 기록했다. 달러 대비 원화 가치 상승폭은 주요 20개국(G20) 통화 가운데 가장 컸다.시장에서는 원화 강세의 배경으로 달러 수급 개선을 꼽는다. 외국인 주식 리밸런싱(투자 비중 조정) 영향이 줄어든 데다 SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 발행 자금과 수출기업들의 네고(달러 매도) 물량이 시장에 공급되면서 달러 부족 현상이 완화됐다. 여기에 한국은행의 기준금리 인상으로 한미 금리차가 축소된 점도 원화 강세를 뒷받침했다.원화 강세에는 미국과 일본의 환율 공조도 영향을 미쳤다는 분석이다. 미국과 일본 통화당국은 지난달 31일(현지시간) 뉴욕 외환시장에서 15년 만에 공동으로 엔화 매수 개입을 실시한 것으로 전해진다.영국 파이낸셜타임스(FT)는 미국 측 개입이 뉴욕연방준비은행을 통해 골드만삭스와 모건스탠리를 활용해 이뤄졌다고 보도했다. 미국은 개입에 앞서 주요 금융기관을 상대로 환율과 거래 상황을 점검하는 ‘레이트 체크(rate check)’를 실시하고 복수의 은행에 개입 가능성을 사전 통보한 것으로 알려졌다.로이터통신은 같은 날 스콧 베선트 미국 재무장관이 각료회의에서 들고 있던 ‘할 일(To Do) 목록’에 ‘50억~100억달러 규모의 일본 엔화 매수’가 적힌 메모 사진을 보도하기도 했다. 요미우리신문은 “양국 정부가 이르면 이번 주 초 공동 개입 사실과 향후 엔저 대응 방침을 발표할 예정”이라고 전했다.양국의 개입이후 엔달러 환율은 달러당 162엔대 후반에서 한때 157.20엔대까지 떨어졌지만 일본은행(BOJ)이 기준금리를 시장 예상대로 연 1.0%로 동결한 이후 다시 160엔대 중반으로 올라서며 엔화 강세폭을 일부 반납했다.시장에서는 엔화 강세가 다시 가팔라질 경우 ‘엔 캐리 트레이드’ 청산으로 이어질 가능성을 주시하고 있다. 한미일 외환당국이 공조를 통해 과도한 엔화 약세를 용인하지 않겠다는 신호를 보낸 데다, BOJ도 31일 기준금리를 동결하면서도 추가 금리 인상 가능성을 열어뒀기 때문이다. 엔 캐리트레이드는 저금리 엔화를 빌려 해외 자산에 투자하는 거래로, 엔화가 급등하면 차입금을 갚기 위한 위험자산 매도가 한꺼번에 쏟아질 수 있다.조나스 골터만 캐피털이코노믹스 수석 시장 이코노미스트는 로이터통신에 “엔화 매도 포지션이 상당히 과도하게 쌓여 있다”며 “규모는 더 작겠지만 2024년 여름과 유사한 캐리트레이드 청산이 발생할 가능성이 있다”고 전망했다.