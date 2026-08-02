한전, ‘호남권 반도체산단’ 전력망 구축 기간 단축한다

‘필요 전력 적기공급’ 목표…기술혁신으로 예산절감과 시공품질 확보 추진

비굴착 공법·케이블 장거리 포설공법·조립식 전력구 확대 등 신기술 적용

이미지 확대 전남광주 빛가람혁신도시에 자리잡은 한국전력 본사 전경. 닫기 이미지 확대 보기 전남광주 빛가람혁신도시에 자리잡은 한국전력 본사 전경.

세줄 요약 한전이 호남권 반도체 산단의 신속한 조성을 지원하려고 전력망 적기 구축 기술혁신 방안을 수립했다. 비굴착 공법, 케이블 장거리 포설, 조립식 전력구 등을 도입해 공기를 단축하고 사업비와 환경 훼손을 줄이려 했다. 호남권 반도체산단 전력망 적기 구축 추진

실무협의체 가동, 인허가 협력체계 본격화

비굴착·장거리 포설 등 신공법 도입

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한국전력이 호남권 반도체클러스터 적기 전력공급을 위해 신기술·신공법을 적극 도입한다고 2일 밝혔다. 전력망 구축기간 단축과 시공 품질 확보가 목표다.최근 정부는 호남권 반도체 산단의 신속한 조성을 위해서는 속도감 있는 전력 인프라 확충이 핵심 선결 과제라고 밝혔다.한전은 이에 따라 지난달 29일 지방정부와 민간기업이 함께 참여하는 ‘실무협의체 착수회의’를 개최하고, 인허가 기관 간 실질적 협력체계를 본격적으로 가동했다.한전은 기존 건설 방식의 한계를 극복하기 위해 ‘전력망 적기 구축 기술혁신 방안’을 수립했다. 이를 통해 공사 기간을 단축하는 동시에 사업비를 절감하고 주민 수용성을 높일 수 있는 다양한 신기술과 신공법을 본격 도입하기로 했다.특히, 호남권 반도체 산단의 신속한 가동을 위해 강·하천 횡단 구간에 전용 교량을 설치하는 ‘비굴착 공법’을 적용해 환경훼손을 최소화하기로 했다.또, 한 번에 설치할 수 있는 거리를 확대, 케이블 간 연결점을 줄이는 ‘케이블 장거리 포설 공법’을 개발한 데 이어 ‘조립식 전력구’ 기술을 확대 적용하는 등 최대한 공기를 단축할 수 있는 방안을 마련했다.한전은 이와 함께 공사 기간의 단축뿐만 아니라 안전한 전력설비 건설과 주민 수용성 확보를 위해 저소음·무진동 시공이 가능한 ‘전력구 기계식 수직구 굴착장비’도 도입하기로 했다.한전 관계자는 “호남권 반도체클러스터에 안정적 전력공급을 할 수 있는 전력망 적기 구축은 국가 경쟁력 확보를 위한 핵심 과제”라며 “호남권 반도체 산단이 계획대로 신속히 조성될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.