“옥수수인줄 알았는데 돌 알갱이”…맥도날드 ‘충주 찰옥수수 버거’ 판매 중단

제보 3건 이상 접수…“고객우선 정책 따라 종료”

농가·납품업체와 혼입 경로 조사 착수

이미지 확대 한국의 맛 신메뉴 ‘충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거’와 ‘충주 찰옥수수 치즈 크로켓 머핀’. 김현이 기자 닫기 이미지 확대 보기 한국의 맛 신메뉴 ‘충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거’와 ‘충주 찰옥수수 치즈 크로켓 머핀’. 김현이 기자

이미지 확대 한국의 맛 신메뉴 ‘충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거’. 김현이 기자 닫기 이미지 확대 보기 한국의 맛 신메뉴 ‘충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거’. 김현이 기자

이미지 확대 대만맥도날드에서 출시한 ‘한국마늘비프버거’(왼쪽)과 ‘한국마늘치킨버거’(오른쪽). 대만맥도날드 광고 영상 갈무리 닫기 이미지 확대 보기 대만맥도날드에서 출시한 ‘한국마늘비프버거’(왼쪽)과 ‘한국마늘치킨버거’(오른쪽). 대만맥도날드 광고 영상 갈무리

세줄 요약 맥도날드가 충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거에서 돌 알갱이가 씹혔다는 민원이 잇따르자 판매를 조기 종료했다. 출시 2주 만에 100만개를 넘긴 인기 메뉴였지만, 고객 우선 정책에 따라 예정일보다 앞서 중단했고 원재료 혼입 경로를 조사 중이다. 돌 알갱이 민원 잇따라 판매 조기 종료

출시 2주 만에 100만개 돌파한 인기 메뉴

농가·납품업체와 혼입 경로 원인 조사

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맥도날드가 ‘충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거’에서 돌 알갱이가 씹혔다는 고객 민원이 잇따르자 예정된 판매 종료 시점을 앞당겨 판매를 중단했다.1일 한국맥도날드에 따르면 지난달 9일 ‘한국의 맛’ 프로젝트 5주년을 맞아 출시한 ‘충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거’는 지난달 30일 오후 8시를 끝으로 전국 매장에서 판매를 조기 종료했다. 당초 판매 기간은 이달 12일까지였다.여름철 대표 간식인 충주 찰옥수수를 활용한 이 제품은 모차렐라 치즈 크로켓에 찰옥수수 알갱이를 넣어 쫀득한 식감과 씹는 재미를 살린 것이 특징이다. 출시 2주 만에 누적 판매량 100만개를 돌파하며 인기를 끌었다. 그러나 제품을 먹던 중 “돌 알갱이가 씹혔다”는 고객 민원이 잇따르면서 예정된 판매 종료일보다 앞서 판매를 중단했다.한국맥도날드 관계자는 “돌 알갱이를 씹은 고객의 제보가 3건 이상 접수됐다”며 “동일 문제가 3건 이상 발생할 경우 선제적으로 제품 판매를 중단하는 고객 우선 정책에 따라 이같이 결정했다”고 설명했다.현재 한국맥도날드는 원재료 공급 농가와 납품업체 등과 함께 돌 알갱이가 혼입된 경로와 원인을 조사하고 있다.한편 ‘한국의 맛’ 프로젝트는 국내 각 지역 특산물을 활용한 메뉴를 개발해 지역 농가의 판로 확대를 지원하기 위해 시작됐다.프로젝트 첫 메뉴였던 ‘창녕갈릭버거’는 ‘한국 마늘 비프 버거’와 ‘한국 마늘 치킨 버거’로 재탄생해 지난달 29일 대만맥도날드에 공식 출시됐다. 창녕군은 핵심 원재료인 창녕 마늘 소스를 한국맥도날드의 협력사 오뚜기에 납품하는 형태로 수출하게 됐다.