롯데카드, 해킹 책임에 영업정지 1.5개월…신규 카드 발급 중단

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금융위원회는 31일 롯데카드에 영업정지 1.5개월과 과징금 50억 원을 부과하기로 결정했다.금융당국 조사 결과, 롯데카드는 온라인 결제 시스템을 운영하면서 보안 프로그램을 제대로 설치·관리하지 않았고, 주민등록번호와 비밀번호 암호화도 미흡하는 등 여러 보안 규정을 지키지 않은 것으로 확인됐다.당초 금융감독원은 4.5개월 영업정지를 건의했지만, 금융위원회는 과거 제재 사례와의 형평성, 사고 이후 회사의 수습 노력, 소비자와 시장에 미칠 영향 등을 고려해 1.5개월로 기간을 줄였다.이번 제재로 롯데카드는 오는 8월 1일부터 9월 15일까지 신규 카드 발급을 할 수 없다. 다만 기존 고객은 카드 재발급이나 카드론, 현금서비스 이용 등 기존 서비스는 계속 이용할 수 있다.