렉스필, 포도CC와 업무협약 체결… “하이엔드 수면의 가치”

세줄 요약 글로벌 명품 침대 브랜드 렉스필이 포도CC와 업무협약을 체결하고 골퍼들에게 차별화된 휴식과 하이엔드 수면 경험을 제공하는 공동 마케팅에 나선다. 맞춤 혜택, 홀인원 이벤트, 체험 공간 운영 등으로 스포츠와 럭셔리 휴식을 결합한 브랜드 가치를 키울 계획이다. 렉스필, 포도CC와 전략적 업무협약 체결

골퍼 대상 프리미엄 수면 체험·혜택 확대

명문 골프장 제휴로 럭셔리 마케팅 강화

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글로벌 명품 침대 브랜드 렉스필(LEXFEEL)이 포도CC와 업무협약(MOU)을 체결하고, 골퍼들에게 차별화된 휴식과 하이엔드 수면 경험을 제공하기 위한 공동 마케팅에 나선다고 밝혔다.이번 협약은 포도CC와 렉스필의 인프라를 결합해, 양사 고객에게 한층 높은 수준의 프리미엄 가치를 전달하고자 기획됐다. 렉스필은 그동안 태광CC, 벨라45CC, 로드힐스 골프＆리조트, 모카CC 등 주요 명문 골프장들과의 업무협약 및 ‘LEXFEEL 프로암 골프대회’ 개최 등을 통해 골프 라이프스타일 시장에서 럭셔리 마케팅을 전개해 왔다.렉스필은 엄선된 소재와 수면공학 기술력, 정교한 수작업 공정을 바탕으로 프리미엄 슬립 시장에서 입지를 다져 온 브랜드다. 특히 렉스필의 대표 모델인 ‘알렉산더 프리미엄 시그니처’는 판매가 5억 원에 달하는 초고가 하이엔드 제품으로, 국내외 럭셔리 수면 시장에서 주목받고 있다.양사는 이번 업무협약을 통해 포도CC 이용 고객 대상 맞춤형 혜택 및 홀인원 이벤트 운영, 공동 프로모션 및 럭셔리 마케팅 확대, 포도CC 내 렉스필의 프리미엄 수면 솔루션 체험 기회 마련 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력할 예정이다. 라운딩에서의 쾌감과 운동 후 피로 회복을 수작업 침대가 선사하는 편안한 수면으로 완성한다는 구상이다.렉스필 관계자는 “아름다운 자연환경과 최상의 코스 관리로 사랑받는 포도CC와 손을 잡게 되어 뜻깊다”라며, “장시간 라운딩으로 지친 골퍼들이 ‘침대계의 롤스로이스’ 렉스필이 제안하는 완벽한 숙면을 통해 한 차원 높은 하이엔드 라이프스타일을 경험할 수 있도록 다채로운 프로모션을 선보일 것”이라고 전했다.한편, 렉스필은 앞으로도 국내외 주요 명문 골프장 및 리조트와의 전략적 제휴를 지속 확대하며, 스포츠와 최고급 휴식이 어우러진 차별화된 브랜드 경험을 지속적으로 제공할 계획이다.