[속보]“최태원이 승자” SK하이닉스 상한가…171만 8000원

세줄 요약 SK하이닉스가 31일 장중 전 거래일보다 29.95% 오른 171만8000원까지 치솟으며 상한가를 기록했다. 최근 급락 뒤 외국인 매수세가 대거 유입되고 투자심리가 회복되면서 반도체 대표주에 매수세가 집중됐고, 관련 레버리지 ETF와 삼성전자 등 대형주도 동반 강세를 보였다. SK하이닉스 장중 상한가 기록

외국인 매수세 유입과 심리 회복

반도체주·ETF·코스피 동반 강세

이미지 확대 하이닉스 상한가 31일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 SK하이닉스 주가가 나타나고 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 64.23포인트(1.15%) 오른 5657.79로 출발해 단숨에 6000선을 돌파했다. 닫기 이미지 확대 보기 하이닉스 상한가 31일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 SK하이닉스 주가가 나타나고 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 64.23포인트(1.15%) 오른 5657.79로 출발해 단숨에 6000선을 돌파했다.

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SK하이닉스가 31일 장중 가격제한폭까지 치솟으며 상한가를 기록했다.한국거래소에 따르면 이날 SK하이닉스는 장중 전 거래일보다 29.95% 오른 171만 8000원까지 오르며 상한가를 기록했다.SK하이닉스는 최근 증시 급락 과정에서 큰 폭으로 하락했던 반도체 대표주다. 이날은 외국인 매수세가 대거 유입되고 투자심리가 빠르게 회복되면서 매수세가 집중됐다.특히 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)도 급등세를 보였다. 2배 레버리지 상품은 장중 55%까지 오르며 반등 폭을 키웠다.SK하이닉스의 급등에 힘입어 삼성전자 등 대형 반도체주도 동반 강세를 나타내며 코스피 상승세를 주도했다.