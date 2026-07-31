코스피, 13% 이상 폭등…단숨에 ‘6천피’ 회복

세줄 요약 코스피가 사흘간의 급락을 딛고 장 초반 13% 넘게 뛰며 6300선을 되찾았다. 외국인이 4조원 넘게 순매수하며 삼성전자와 SK하이닉스를 끌어올렸고, 코스피·코스닥에는 매수 사이드카가 잇달아 발동됐다. 미국 반도체주 반등과 저가 매수세가 동반된 영향으로 풀이된다. 코스피, 사흘 폭락 뒤 13% 넘게 급등

외국인 4조원대 순매수, 반도체주 견인

코스피·코스닥 매수 사이드카 잇달아 발동

이미지 확대 반등한 코스피 반31일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 주가지수가 표시되고 있다. 이날 오전 9시 3분 현재 코스피는 전날보다 778.08 포인트(13.91%) 오른 6,371.64다. 지수는 전장 대비 64.23포인트(1.15%) 오른 5657.79로 출발해 단숨에 6000선은 물론, 장 초반 6300선까지 회복했다. 2026.7.31 닫기 이미지 확대 보기 반등한 코스피 반31일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 주가지수가 표시되고 있다. 이날 오전 9시 3분 현재 코스피는 전날보다 778.08 포인트(13.91%) 오른 6,371.64다. 지수는 전장 대비 64.23포인트(1.15%) 오른 5657.79로 출발해 단숨에 6000선은 물론, 장 초반 6300선까지 회복했다. 2026.7.31

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

증시 급등에 코스피·코스닥 동시 매수 사이드카코스피가 사흘간의 폭락을 딛고 31일 장 초반 13% 넘게 급등했다. 외국인이 4조원 넘게 순매수하며 반도체주를 집중적으로 사들이자 삼성전자와 SK하이닉스는 20% 넘게 뛰었다. 주가가 너무 빠르게 오르면서 코스피와 코스닥 시장에서는 매수 사이드카까지 잇달아 발동됐다.31일 오전 9시 21분 현재 코스피는 전 거래일보다 716.58 포인트(12.81%) 오른 6310.14를 기록하고 있다. 지수는 5657.79로 출발한 뒤 상승폭을 빠르게 키우며 단숨에 6300선을 회복했다.이날 오전 한국거래소는 코스피와 코스닥 시장에 잇달아 매수 사이드카를 발동했다. 사이드카는 선물가격이 급등하거나 급락할 경우 프로그램 매매를 5분간 일시 중단해 시장 과열을 진정시키는 장치다. 지난 사흘간 급락으로 매도 사이드카와 서킷브레이커가 잇따라 발동됐던 것과는 정반대 상황이 연출된 것이다.이번 반등은 간밤 미국 반도체주가 일제히 급등한 데다 최근 사흘간 이어진 폭락에 따른 저가 매수세가 한꺼번에 유입된 영향으로 풀이된다.상승세는 외국인이 이끌고 있다. 외국인은 코스피에서만 4조 1030억원어치를 순매수하고 있다. 반면 개인은 3조4641억원어치를 순매도하며 사흘째 차익 실현에 나섰고, 기관도 5266억원어치를 팔고 있다.간밤 뉴욕증시에서 반도체주가 일제히 반등하면서 국내 증시에서도 반도체 대형주가 상승장을 주도하고 있다. 삼성전자는 20% 넘게 오른 24만 9000원대에서 거래되고 있으며 장중에는 26만원까지 회복했다. SK하이닉스도 22% 이상 올라 162만원대를 기록하고 있다. 전날 최태원 SK그룹 회장이 SK하이닉스 주식 약 48억원어치를 장내 매수한 점도 투자심리에 긍정적으로 작용한 것으로 보인다.코스닥도 강하게 반등했다. 같은 시각 코스닥지수는 7% 넘게 오른 691선에서 거래되고 있다. 외국인과 기관이 동반 순매수에 나섰고 개인은 순매도를 이어가고 있다. 에코프로와 에코프로비엠, 레인보우로보틱스, 주성엔지어링 등이 강세를 보였으며 파마리서치는 하락했다.