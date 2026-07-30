“280층에 사람 있어요”…하이닉스 고점 물린 랄랄·서동주도 ‘반토막’ 인증

세줄 요약 SK하이닉스 주가가 사상 최고가 대비 약 56% 급락하며 한 달 만에 반토막 났다. 방송인 랄랄은 -50% 넘는 손실을 공개했고, 서동주도 평균 매입 단가가 251만원이라며 하락 여파를 전했다. 고점 투자자들의 불안이 커지고 있다. 사상 최고가 대비 한 달 만에 반토막 하락

랄랄, -50% 손실 공개하며 고점 매수 인증

서동주, 평균 단가 공개 뒤 남편 투자 중단

이미지 확대 방송인 랄랄(왼쪽)과 서동주. 소셜미디어(SNS) 캡처. 닫기 이미지 확대 보기 방송인 랄랄(왼쪽)과 서동주. 소셜미디어(SNS) 캡처.

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SK하이닉스 주가가 한 달여 만에 반토막 나면서 고점에 올라탔던 투자자들의 한숨이 깊어지고 있다. 방송인 랄랄과 서동주도 각자 소셜미디어(SNS)를 통해 손실을 털어놓으며 답답한 속내를 내비쳤다.30일 SK하이닉스 주가는 전 거래일보다 5.64% 내린 132만 2000원에 거래를 마쳤다. 사흘간에만 27%가 떨어지는 등 가파른 하락세를 보이고 있다.지난달 25일 기록한 사상 최고가(298만 7000원)와 비교하면 불과 한 달 만에 약 56% 폭락한 수치다.이에 방송인 랄랄은 전날(29일) 자신의 SNS에 “-50% 넘음”이라는 문구와 함께 씁쓸한 심경을 전하는 영상을 올렸다.영상 속 랄랄은 이정현의 노래 ‘바꿔’를 배경음악으로 눈을 뒤집은 표정을 지어 보였다.그는 “하이닉스 138만원? 280층에 사람 있어요”라는 글을 덧붙였다.여기서 ‘층’이란 주당 매수가를 뜻하는 말로 최고점 부근인 280만원대에 주식을 매수했음을 간접적으로 밝힌 것이다.SK하이닉스 평균 매입 단가가 251만원이라고 밝혔던 방송인 겸 국제변호사 서동주 역시 28일 SNS를 통해 주가 폭락 여파를 전했다.서동주는 “남편이 이 전쟁 같은 국장을 떠나기로 마음먹은 날”이라는 글과 함께 남편과 나눈 모바일 메신저 대화 캡처 사진을 공개했다.공개된 대화에서 서동주가 “자기는 50만원씩 코스피랑 나스닥 상장지수펀드(ETF)만 사, 나는 개별주식 할게”라며 분산 투자를 제안했다.그러자 남편은 “이제 주식 안 할래, 돈 줄 테니 자기가 해라”, “난 글렀어, 먼저 가시게”라고 답하며 투자 중단을 선언했다.