전남광주 함평만 등 6개 해역에 고수온 경보 발령…“양식 어가 피해 방지 총력”

뜨거운 바다…서·남해에 고수온 특보

양식 어가 ‘조기 출하·긴급 방류 독려’

이미지 확대 고수온 특보 발령 현황. 해양수산부 제공 닫기 이미지 확대 보기 고수온 특보 발령 현황. 해양수산부 제공

세줄 요약 전남·광주 함평만 등 6개 해역에 고수온 경보가 발령됐다. 서·남해 대부분에도 주의보가 내려져 양식 피해 우려가 커졌다. 해수부는 심각Ⅰ 단계로 격상해 조기 출하, 긴급 방류, 사료 중단 등 대응을 독려했다. 전남·광주 등 6개 해역 고수온 경보 발령

서·남해 대부분 주의보, 양식 피해 우려 확대

해수부 심각Ⅰ 격상, 비상대책본부 가동

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전남광주 함평만 등 6개 해역에 고수온 경보가 발령됐다. 서·남해 해역 대부분에는 고수온 주의보가 발령돼 어민들의 피해가 예상된다.해양수산부는 30일 오후 6시부터 고수온 재난 예·경보 ‘심각Ⅰ’ 단계를 발령했다고 밝혔다. 이날 오후 4시 국립수산과학원이 서·남해 내만 등 6개 해역에 고수온 경보와 16개 해역에 고수온 주의보를 발표한 데 따른 조치다.고수온 경보가 발표된 해역은 전남광주 함평만, 도암만, 득량만, 여자만, 가막만, 경남 사천·강진만 등이다. 주의보는 충청 서해안에서부터 경남 중부 앞바다, 제주 앞바다 등에 내려졌다. 고수온 경보는 해역 수온이 28℃에 도달해 3일 이상 지속되거나 지속될 것으로 예상될 때, 주의보는 28℃에 도달했거나 도달할 것으로 예상될 때 내려진다.해수부의 고수온 위기경보 단계는 ‘관심’, ‘주의’, ‘경계’, ‘심각Ⅰ’, ‘심각Ⅱ’ 등 5단계로 운영된다. ‘심각Ⅰ’단계 발령에 따라 기존 수산정책실장이 운영하던 비상대책반은 해수부 장관이 지휘하는 비상대책본부로 격상된다. 해수부와 지방자치단체는 고수온 폐사 방지를 위해 양식 어가에 조기 출하 및 긴급 방류 독려, 고수온 대응 장비 총동원, 사육 밀도 조정, 사료 공급 중단 등의 관리요령을 홍보 및 지도할 예정이다.황종우 해수부 장관은 “어업인들은 국립수산과학원이 제공하는 실시간 수온 정보를 참고해 사료 공급을 줄이거나 중단하고 대응장비를 가동하는 한편, 폭염이 지속되는 만큼 적당한 휴식을 취하고 수분을 섭취해 온열질환 예방에도 유의해 주시기 바란다”고 밝혔다.