한국노동경제학회, 업무환경 실태조사 발표…“택배기사 휴무 보장의 핵심은 배송 대체인력”

세줄 요약 한국노동경제학회가 6개 택배사 기사 755명을 조사한 결과, 업무환경 만족도는 69.4%로 비교적 높았다. 그러나 휴무 보장은 대체인력 충원 여부에 따라 크게 갈렸고, 주 7일 배송 체계에서는 인력 운영이 핵심 과제로 지적됐다. 6개 택배사 기사 755명 대상 실태조사 발표

업무환경 만족도 69.4%, 휴무 확대 요구 최다

대체인력 충원율이 휴무 보장 좌우하는 구조

이미지 확대 주7일 배송 택배사별 휴무 시 대체인력이 충원되는 비율에서 쿠팡CLS가 1위를 기록하였다. [이미지제공=한국노동경제학회] 닫기 이미지 확대 보기 주7일 배송 택배사별 휴무 시 대체인력이 충원되는 비율에서 쿠팡CLS가 1위를 기록하였다. [이미지제공=한국노동경제학회]

이미지 확대 주6일(주 3일, 4일, 5일, 5.5일) 미만 업무를 응답한 택배기사 비율은 쿠팡CLS를 제외하면 30%가 되지 않는다. [이미지제공=한국노동경제학회] 닫기 이미지 확대 보기 주6일(주 3일, 4일, 5일, 5.5일) 미만 업무를 응답한 택배기사 비율은 쿠팡CLS를 제외하면 30%가 되지 않는다. [이미지제공=한국노동경제학회]

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한국노동경제학회(연구책임자 박영범 한성대 경제학과 교수)는 「택배서비스 구조 및 업무환경 실태 조사 연구」 결과를 7월 31일 공개했다. 이번 연구는 한국갤럽조사연구소에 의뢰해 2026년 4월부터 6월까지 CJ대한통운(이하 CJ), 한진택배(이하 한진), 롯데글로벌로지스(이하 롯데), 로젠택배(이하 로젠), 쿠팡로지스틱스서비스(이하 쿠팡CLS), 컬리넥스트마일(이하 컬리) 등 6개 택배사 소속 택배기사 755명(주간 538명, 야간 217명)을 대상으로 면접 조사 방식으로 진행됐다.조사 결과 택배기사들의 업무환경에 대한 전반적인 평가는 비교적 긍정적으로 나타났지만, 주 7일 배송 체계 확산에 맞춰 휴식권을 실질적으로 보장할 수 있는 인력 운영 체계 구축이 필요하다는 점도 함께 확인됐다. 특히 기사들이 휴무를 사용할 때 배송 공백을 메우는 대체 인력 운영 여부가 택배사별 휴무 보장 수준과 업무 만족도에 영향을 미치는 주요 요소로 분석됐다.현재 업무환경에 만족한다고 답한 응답자는 전체의 69.4%로, 만족하지 않는다고 응답한 비율(30.6%)보다 높았다. 업체별 만족도는 쿠팡CLS 74.9%, 컬리 74.6%, CJ 72.5%, 로젠 68.5%, 한진 65.7%, 롯데 56.1% 순으로 조사됐다. 반면 업무환경 개선이 필요하다는 응답도 50.3%에 달했으며, 개선이 필요한 분야로는 휴무일 확대를 꼽은 비율이 62.4%로 가장 높았다.업무시간 규제에 대해서는 66.5%가 ‘규제할 필요 없다’고 답했다. 그 이유로는 개인의 건강 상태·숙련도에 따른 자율 조절(30.5%), 수입 감소 우려(29.5%), 자율적 스케줄 관리(26.5%) 등이 꼽혔다. 이는 택배기사들이 업무시간의 일률적 제한보다 스스로 선택할 수 있는 권리를 중요하게 인식하고 있음을 보여주는 결과라고 학회 측은 설명했다.소속 영업점이 주 7일 배송 제도를 운영한다고 답한 비율은 56.2%였다. 다만 주 7일 배송 체계에서 택배기사의 휴무를 충분히 보장하기 위해서는 배송을 대신할 대체 인력 운영이 가능한 인력 구조가 전제돼야 하는 것으로 나타났다. 주 7일 배송 제도가 운영되는 영업점 소속 택배기사 418명 가운데 휴무 시 ‘대체인력이 충원된다’고 답한 비율은 43.4%에 그쳤고, 56.6%는 ‘충원되지 않는다’고 응답했다. 조사 대상 6개사 중 로젠은 주 7일 배송 미운영으로 해당 비교에서는 제외됐다.특히 대체 인력이 없는 경우 휴무일 물량은 ‘주변 택배기사들과 나눠하는 품앗이 형태로’ 처리된다는 응답이 85.4%에 달해, 휴무 공백이 현장 기사 간 분담 방식으로 메워지고 있는 것으로 나타났다.택배사별 분석 결과, 주 7일 배송 영업점 기준 대체 인력 충원율이 가장 높은 곳은 쿠팡CLS(85.9%)였고, 컬리(57.9%), CJ(39.2%)가 뒤를 이었다. ‘휴무가 실질적으로 보장되고 있다’는 응답 역시 쿠팡CLS(98.7%), 컬리(73.7%), CJ(48.4%) 순으로 나타나 대체 인력 충원율과 유사한 흐름을 보였다. 반면 대체 인력 충원율이 낮게 나타난 롯데와 한진은 휴무 보장과 휴무일 만족도에서도 상대적으로 낮은 응답률을 보여, 택배기사의 휴무 보장과 대체 인력 충원 사이에 높은 연관성이 있음을 시사했다.한편 휴무에 따른 격주 5일 이하, 즉 주 6일 미만 업무 비율은 쿠팡CLS(77.1%)가 가장 높았다. 반면 비교적 최근 주 7일 배송을 운영한 택배사인 CJ(24.7%), 컬리(16.9%), 롯데(14.0%), 한진(5.6%)은 상대적으로 낮은 수준으로 조사됐다.연구책임자인 박영범 교수는 “주 7일 배송 제도가 안정적으로 자리 잡기 위해서는 소비자는 주 7일 배송 서비스를 이용하면서도 택배기사는 주 5일 근무를 보장받을 수 있는 구조가 마련돼야 한다”며 “이번 조사에서는 대체 인력 충원 여부가 택배기사들의 휴무 여건과 만족도 차이에 영향을 미치는 주요 요소로 확인됐다”고 밝혔다.이어 “상대적으로 대체 인력 운영 체계를 먼저 구축한 사례는 향후 제도 운영 과정에서 참고할 수 있는 지점이 될 수 있다”고 덧붙였다.