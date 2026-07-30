선크림 팔면서 “바르지 마라?”… 썬슈룹, 역발상으로 주간 매출 평균 2배 성장

세줄 요약 썬슈룹은 선크림을 팔면서도 “바르지 마세요”라는 메시지로 주목받았다. 피부와 바다를 해치는 10가지 유해 성분과 미세플라스틱을 빼고, 리프 프렌들리·비건·더마테스트 인증을 확보했다. 출시 11주간 매출은 전주 대비 평균 2배씩 늘며 리오더에 들어갔다. 역설 메시지로 주목받은 선케어 브랜드 출범

유해 성분·미세플라스틱 배제한 터틀 프렌들리

출시 11주 만에 주간 매출 평균 2배 성장

이미지 확대 ▲ LV BnF가 론칭한 터틀 프렌들리 선케어 브랜드 ‘썬슈룹’의 제품 [사진=로지스밸리비앤에프 제공] 닫기 이미지 확대 보기 ▲ LV BnF가 론칭한 터틀 프렌들리 선케어 브랜드 ‘썬슈룹’의 제품 [사진=로지스밸리비앤에프 제공]

이미지 확대 ▲ 부산 신세계 센텀시티몰에서 운영 중인 썬슈룹 팝업스토어의 모습(왼쪽)과 거북이 마을 콘셉트의 썬슈룹 VIP 시딩 키트(오른쪽) [사진=로지스밸리비앤에프 제공] 닫기 이미지 확대 보기 ▲ 부산 신세계 센텀시티몰에서 운영 중인 썬슈룹 팝업스토어의 모습(왼쪽)과 거북이 마을 콘셉트의 썬슈룹 VIP 시딩 키트(오른쪽) [사진=로지스밸리비앤에프 제공]

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선크림을 팔면서 “바르지 마세요”라는 역설적인 메시지를 던진 썬슈룹이 빠른 성장세를 보이고 있다. 출시 이후 11주간 주간 매출이 전주 대비 평균 약 2배씩 증가하며 상승 흐름을 이어가고 있다.최근 선케어 시장에서는 톤업과 수분감, 메이크업 밀착력, 지속력까지 자외선 차단을 넘어 다양한 부가 기능을 앞세운 제품 경쟁이 치열해지고 있다. 이런 상황에 글로벌 브랜드 인큐베이션 기업 로지스밸리비앤에프(이하 LV BnF, 대표이사 박효영)가 선보인 터틀 프렌들리 선케어 브랜드 ‘썬슈룹(sun.shurupp)’은 피부에 매일 사용하는 선크림을 오직 ‘기능’만 보고 선택해도 괜찮을까라는 질문에서 출발해 브랜드의 방향성을 정했다.이에 썬슈룹은 이번 론칭과 동시에 “선크림, 바르지 마세요”라는 메시지를 전했다. 성분조차 제대로 확인하지 않고 무심코 제품을 사용해 온 대중의 소비 습관에 경종을 울리기 위한 취지였다.이 같은 역발상에는 사업자가 아닌 ‘선크림 실사용자’로서의 고민이 영향을 끼쳤다. 시장이 새로운 기능을 추가하려 고민하는 동안, 썬슈룹은 기존 제품의 관행적 성분들이 피부와 해양 생태계에 미치는 영향에 집중했다.썬슈룹은 제품 기획 단계부터 ‘무엇을 더할 것인가’보다 ‘무엇을 덜어낼 것인가’를 먼저 고민했다. 이에 피부와 바다를 해치는 10가지 유해 성분을 배제하고, 미세플라스틱 ZERO(제로)를 실현했다.단순히 성분을 덜어내는 것에만 그치지 않고 성분 절감형 제품에서 흔히 지적되는 뻑뻑한 발림성, 백탁 현상, 답답한 사용감을 개선하는 데 제품 개발 역량을 집중했다. 그 결과 썬슈룹은 환경적 가치를 지키면서 동시에 발림성, 보습감 등 실질적인 사용 만족도를 높인, 이른바 ‘육각형 선케어’를 완성했다.브랜드가 말하는 가치를 실제 지표로 증명했다는 점도 눈에 띈다. 썬슈룹은 브랜드가 선정한 10가지 유해 성분과 미세플라스틱을 배제했다. 또한 해양 생태계를 고려한 리프 프렌들리(Reef Friendly) 인증을 획득했으며, 동물 유래 원료를 사용하지 않은 비건(VEGAN) 인증과 독일 더마테스트 엑설런트(Excellent) 등급을 획득하는 등 제품의 기준을 객관적으로 검증받았다.썬슈룹은 이처럼 피부를 위한 성분 안전성부터 저자극, 그리고 해양 생태계까지 생각한 깐깐한 수립 기준을 종합해 ‘터틀 프렌들리(Turtle Friendly)’라고 정의하고, 이를 제품 개발의 최우선 원칙으로 삼으며 새로운 선케어의 기준을 제시하고 있다.선케어 시장의 본질을 파고든 썬슈룹의 질문은 신속한 시장 반응으로 증명되고 있다. LV BnF 관계자는 “성공 브랜드인 ‘디에이이펙트’를 이끌었던 노하우를 살려 초도 물량을 넉넉히 준비했음에도, 기대 이상의 고객 호응으로 벌써 추가 재생산(리오더) 단계에 진입했다”며 “도발적이지만 본질을 찌른 커뮤니케이션과 실제 제품을 써본 고객들의 높은 만족도 후기가 시너지를 낸 결과”라고 전했다.뷰티 업계 관계자는 “가치 소비와 성분의 안전성을 중시하는 트렌드가 강해지면서, 확실한 브랜딩과 차별적인 제품력이 결합된 신생 브랜드들이 좋은 결과를 얻는 사례가 늘어나고 있다”며 “진정성을 앞세운 썬슈룹의 초기 흥행이 선케어 시장의 새로운 변수가 될지 주목된다”고 분석했다.한편, 썬슈룹은 부산과 서울에서 체험형 팝업 스토어를 운영한다. 부산 신세계 센텀시티몰에서는 7월 24일부터 8월 6일까지, 신세계백화점 강남점에서는 8월 10일부터 17일까지 만나볼 수 있다.