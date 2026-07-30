생성형 AI 확산에 보안 ‘빨간불’…사이버 침해사고 19.5% 증가

상반기 신고된 침해사고 총 1236건

디도스 공격이 373건으로 56.7%↑

랜섬웨어 76.8% 상승…서버해킹↓

이미지 확대 최근 3년간 반기별 사이버 침해사고 신고접수 현황. 과학기술정보통신부 제공. 닫기 이미지 확대 보기 최근 3년간 반기별 사이버 침해사고 신고접수 현황. 과학기술정보통신부 제공.

세줄 요약 올해 상반기 국내 사이버 침해사고 신고는 1236건으로 지난해보다 19.5% 증가했다. 디도스 공격과 랜섬웨어 감염이 크게 늘었고, 생성형 AI 확산에 따른 보안 위협도 새로운 핵심 요인으로 분석됐다. 사이버 침해사고 신고 1236건, 전년 대비 19.5% 증가

디도스·랜섬웨어 급증, 서버 해킹은 여전히 최다

생성형 AI 확산과 공급망 공격 등 새 위협 부상

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올해 상반기 국내 사이버 침해사고 신고가 지난해 같은 기간보다 19.5% 증가한 것으로 나타났다. 특히 디도스(DDoS·분산서비스거부) 공격과 랜섬웨어 감염이 큰 폭으로 늘면서 주요 위협 요인으로 부상했다. 생성형 인공지능(AI) 확산에 따른 새로운 보안 위협도 빠르게 커지고 있는 것으로 분석됐다.과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 30일 발표한 ‘2026년도 상반기 국내 사이버위협 동향’에 따르면 올해 상반기 KISA에 신고·접수된 침해사고는 총 1236건으로 집계됐다. 이는 지난해 상반기(1034건)보다 19.5% 증가한 수치다.다만 신고가 가장 많았던 지난해 하반기(1349건)와 비교하면 8.4% 감소했다.국내 민간 전문가들은 지난해 통신 3사 침해사고가 신고에 대한 기업 인식 개선으로 이어져 이같은 추세를 보이고 있다고 분석했다.유형별로 살펴보면 디도스 공격 증가세가 가장 두드러졌다. 올해 상반기 공격 신고는 373건으로 지난해 같은 기간과 비교해 56.7%가 증가했다.랜섬웨어 신고도 큰 폭으로 증가했다. 지난해 상반기 82건에서 올해 145건으로 76.8% 상승하며 악성코드 감염 신고의 72.1%를 차지했다.반면 서버 해킹은 487건으로 지난해 상반기 531건과 비교해 8.3%가 감소했지만 여전히 전체 침해사고의 39.4%를 차지하며 가장 큰 비중을 유지했다.과기정통부와 KISA는 국내외 정보보안 전문기업 15개사 전문가들과 함께 올해 상반기 사이버 침해사고 핵심 유형으로 생성형 AI 확산에 따른 보안 위협, 오픈소스 공급망 공격, 국제 핵티비스트의 국내 대상 디도스 공격, 이중 갈취형 랜섬웨어, API 및 계정 탈취를 통한 개인정보 유출 등 5가지를 도출했다.특히 AI 에이전트는 이메일·코드 저장소·클라우드 서비스·협업 플랫폼 등 외부 시스템과 연결돼 자율적으로 업무를 수행하면 공격 표면을 크게 넓힐 수 있다고 경고했다.또 국제 핵티비스트 그룹이 국내 공공기관과 민간기업을 공격 대상으로 지목하면서 디도스 공격에 대한 경계가 높아진 만큼 비상 대응 체제를 갖춰야 한다고 당부했다.