삼성전자, 반도체로만 89.2조 벌었다…DX는 적자

전사 영업이익 89조 5000억원 달성

“에이전틱 AI 맞춘 메모리 중심 대응”

완제품 부문, 8000억 영업손실 기록

“로봇 등 신사업 육성으로 정면 돌파 ”

이미지 확대 서초구 삼성전자 사옥. 닫기 이미지 확대 보기 서초구 삼성전자 사옥.

세줄 요약 삼성전자가 2분기 연결 기준 매출 171조5000억원, 영업이익 89조5000억원으로 역대 최대 실적을 냈다. 반도체 DS 부문이 89조2000억원을 벌며 실적을 주도했고, HBM4 공급 확대와 HBM4E 샘플 출하로 기술 경쟁력도 강화했다. 반면 DX 부문은 원가 상승과 수요 위축으로 적자 전환했다. 2분기 매출 171조5000억원, 영업이익 89조5000억원 기록

DS 부문 영업이익 89조2000억원, 실적 대부분 견인

DX 부문 영업손실 8000억원, 원가 상승에 적자 전환

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삼성전자가 올해 2분기 연결 기준 매출 171조 5000억원, 영업이익 89조 5000억원을 달성했다고 30일 밝혔다. 반도체(DS) 부문 영업이익만 89조 2000억원에 달한다.매출과 영업이익은 전 분기 대비 각각 28%, 56% 증가해 역대 최대 실적을 기록했다.DS 부문 매출은 127조 5000억원, 영업이익은 89조 2000억원으로 집계됐다. 특히 메모리의 경우 에이전틱 AI(Agentic AI)가 확산되며 수요 강세를 보인 서버향 제품 중심으로 적극 대응해 역대 최대 분기 실적을 달성했다는 게 삼성전자 측의 설명이다.또 차별화된 성능의 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 공급을 확대하고 업계 최초로 7세대인 HBM4E 샘플을 출하하며 기술 경쟁력을 강화했다.시스템LSI는 전반적인 수요 감소에도 모바일 SoC(System on Chip) 및 센서 판매 확대로 상반기 역대 최대 매출을 달성했다. 파운드리(위탁 생산)는 HBM 베이스 다이와 미주 고객 중심의 제품 수요 증가로 매출이 증가하는 등 실적이 개선됐다.완제품을 만드는 디바이스 경험(DX) 부문은 매출 48조원, 영업손실 8000억원을 기록했다. 프리미엄 및 AI 제품 판매 확대로 매출이 전년 대비 증가했으나, 부품 원가 상승에 따라 영업이익이 하락하며 적자 전환했다.DX 부문은 부품 원가 급등과 수요 위축이라는 이중고 속에서도 프리미엄 판매 확대, 서비스 사업 다각화, AI 대전환과 로봇 등 신사업 육성으로 정면 돌파에 나선다는 전략이다.연구개발비용은 16조원으로 역대 최대를 기록하는 등 미래 기술 경쟁력 확보를 위한 투자를 지속하고 있다.삼성전자 관계자는 “하반기에도 반도체 수요 강세가 이어지며, 전사 실적은 성장할 것으로 전망된다”고 밝혔다.