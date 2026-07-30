넷마블, ‘도쿄게임쇼’ 정조준… 日 맞춤형 신작 3종 공개

세줄 요약 넷마블이 9월 도쿄게임쇼 2026에서 일본 맞춤형 신작 3종을 공개해 시장 공략을 강화한다. 인기 원작 IP와 자체 서브컬처 IP를 앞세워 현지 이용자층을 넓히고, 시연과 무대 프로그램으로 관심을 끌 계획이다. 도쿄게임쇼 2026서 신작 3종 공개

일본 인기 IP와 자체 서브컬처 IP 활용

시연·무대 프로그램으로 현지 공략

이미지 확대 오는 9월 일본에서 열리는 게임 전시회 ‘도쿄게임쇼 2026’에서 공개할 넷마블 신작 대표 이미지.

넷마블 제공 닫기 이미지 확대 보기 오는 9월 일본에서 열리는 게임 전시회 ‘도쿄게임쇼 2026’에서 공개할 넷마블 신작 대표 이미지.

넷마블 제공

2026-07-30 C2면

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넷마블이 오는 9월 열리는 일본 최대 게임 전시회 ‘도쿄게임쇼 2026’(TGS 2026)에서 신작 3종을 공개하고, 일본 시장 공략에 속도를 낸다고 29일 발혔다. 일본에서 인지도가 높은 인기 원작 IP(지식재산권)와 자체 서브컬처 IP를 앞세워 현지 이용자층 확대에 나선다는 전략이다.넷마블이 이번 TGS에서 선보이는 작품은 태그 교체 전투 RPG ‘샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종’, 로그라이트 액션 RPG ‘나 혼자만 레벨업: 카르마‘, 연애 교감 서브컬처 수집형 RPG ‘펄 인 블루’ 등 3종이다. 원작 팬층과 액션 게임 이용자, 서브컬처 팬을 아우르는 라인업으로 일본 시장을 공략한다.샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종은 일본에서 누적 조회수 10억뷰, 코믹스 누적 발행 1700만부를 기록한 동명 웹소설을 원작으로 한 게임이다. 한 손 조작이 가능한 전투 시스템과 캐릭터를 교체하며 전략적으로 싸우는 태그 전투가 특징이다. 넷마블은 원작의 세계관과 주요 장면을 게임에 구현했으며, TGS 현장에서 시연 버전과 무대 프로그램을 통해 게임을 공개한다.나 혼자만 레벨업: 카르마는 글로벌 흥행 IP인 ‘나 혼자만 레벨업’을 기반으로 개발 중인 로그라이트 액션 RPG다. 원작에서 다뤄지지 않았던 27년간의 군주 전쟁을 새로운 이야기로 풀어냈으며, 무기와 축복 조합에 따라 달라지는 전투와 반복 플레이를 통한 성장 요소를 담았다. TGS에서는 액션성과 로그라이트 특유의 성장 시스템을 직접 체험할 수 있는 시연 버전을 선보인다.자체 IP인 펄 인 블루도 이번 TGS를 통해 처음 공개된다. 미소녀 캐릭터와의 교감을 중심으로 한 서브컬처 수집형 RPG로, 캐릭터와의 관계 형성과 감정 변화를 핵심 콘텐츠로 내세웠다. 넷마블은 시연과 함께 게임 분위기를 체험할 수 있는 전시 공간을 마련해 일본 서브컬처 이용자들의 관심을 끈다는 계획이다.