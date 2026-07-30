‘센 술’ 대명사였던 소주, 무한 저도주 경쟁… 마지노선은 어디?

30도였던 알코올 도수, 이젠 15.7도

업계 “생존 위한 어쩔 수 없는 선택”

전문가 “더이상 낮추기는 어려워”

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세줄 요약 소주가 30도에서 15.7도까지 낮아지며 저도주 경쟁이 가속화됐다. 소버 라이프와 헬시 플레저 확산으로 부드러운 술 수요가 늘었고, 첨가제와 쌀 주정이 저도화의 핵심이 됐다. 다만 감미료와 원료 가격 상승, 풍미 약화로 더 낮추기 어렵다는 전망이 나온다. 소주 도수 30도서 15.7도까지 급락

소버 라이프 확산, 부드러운 술 선호

첨가제·쌀 주정이 저도화 핵심

2026-07-30 18면

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회식 자리에서 술이 필수가 아닌 선택인 시대가 됐다. 특히 취하기보다 분위기를 즐기는 ‘소버 라이프’(Sober Life) 문화가 확산하고 있다. 건강을 우선시하는 ‘헬시 플레저’(healthy pleasure) 트렌드와도 맞물려 가볍게 즐길 수 있는 부드러운 술을 선호하는 소비자가 눈에 띄게 늘고 있다.29일 주류 업계에 따르면 ‘센 술’의 대명사였던 소주의 저도화 열풍이 다른 주류에 비해 거세다. 소주 알코올 도수는 1970년대엔 무려 30도에 달했다. 이후 1990년대 25도로, 2000년대 들어 20도로, 2021년엔 제로 슈거 트렌드 열풍과 함께 16.5도 소주가 등장했다. 저도주화 속도는 가팔라져 최근 몇 달 사이 15.7도 제품이 대거 출시되면서 대세로 자리하고 있다.전문가들은 “저도주 비밀은 첨가제에 있다”고 말한다. 주정 역할을 대신하는 첨가제는 ‘알싸함’ 같은 소주 본연의 풍미를 담당한다. 여기에 ‘달달함’을 책임지는 감미료까지 각각의 역할을 하는 첨가제가 투입된다. 첨가제로는 스테비아, 에리트리톨, 아미노산 등이 주로 쓰인다. 부드러운 소주 선호로 주정 원료도 달라졌다. 과거 보리쌀이 주였지만 지금은 쌀로 대체되고 있다.저도주의 마지노선은 어디까지일까. 현재 추세라면 15.7이란 숫자도 곧 깨질 것처럼 보인다. 하지만 더 이상 낮추기는 쉽지 않다고 전문가들은 말한다. 첨가제 중 특히 감미료 가격이 만만찮기 때문이다. 주정이 최근 비싼 쌀로 대체되고 있는 것도 무한 저도주화 경쟁의 한계로 작용할 수도 있다.저도주 경쟁이 원가 상승에 따른 자칫 출혈경쟁으로 이어질 수도 있기 때문에 더 이상의 도수 낮추기는 어렵다는 게 전문가들의 대체적인 시각이다.한 주류 전문가는 “저도 소주라는 것을 단순하게 보면 주원료인 주정에 원수를 더 타면 된다. 하지만 자칫 잘못하면 소주 특유의 풍미는 사라지고 물맛만 남는다”며 “주정 대체 역할 재료로 값싼 첨가제가 개발될 수도 있겠지만 한동안은 15.7이라는 숫자에 머물 것”이라고 짚었다.소주 업계 관계자는 “저도주는 어쩔 수 없는 선택”이라며 “하지만 주정을 덜 투입함에도 값비싼 첨가제 때문에 원가가 상승한다면 대기업이든 영세 지역 업체든 치명적 선택이 될 수도 있다”고 말했다.술 소비량은 확연히 하향 곡선을 그리고 있다. 국가통계포털에 따르면 가구당 월평균 주류 지출이 수년째 줄고 있다. MZ세대를 중심으로 소주 본연의 맛을 즐기는 소위 ‘빨뚜’(25도 이상 빨간 뚜껑 소주) 바람이 일고 있지만 음주 트렌드 변화라는 큰 파고에 ‘센 술’ 소주 시장은 힘겨운 상황이다.