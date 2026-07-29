[단독] 다주택 양도세 한시 감면 추진… 은퇴 1주택자 ‘퇴로’ 넓힌다

당정, 30일 세제개편안 논의

이미지 확대 정부가 초고가 1주택자, 즉 ‘똘똘한 한 채’ 보유자에 대한 세 부담 강화를 추진하는 가운데 서울 강남 3구와 용산구의 고가 아파트에 대한 보유세가 역대 최고 수준으로 오를 것이라는 부동산 전문가의 시뮬레이션 결과가 나왔다. 사진은 29일 아파트 매물 정보가 게시된 서울 강남구의 한 부동산 중개업소 모습.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 정부가 초고가 1주택자, 즉 ‘똘똘한 한 채’ 보유자에 대한 세 부담 강화를 추진하는 가운데 서울 강남 3구와 용산구의 고가 아파트에 대한 보유세가 역대 최고 수준으로 오를 것이라는 부동산 전문가의 시뮬레이션 결과가 나왔다. 사진은 29일 아파트 매물 정보가 게시된 서울 강남구의 한 부동산 중개업소 모습.

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세줄 요약 정부가 다음달 세제개편안에 다주택자 양도세 중과 완화와 은퇴 고령 1주택자의 종부세 과세이연 요건 완화, 수도권에서 지방으로 이주할 때 양도세 인센티브를 담는 방안을 검토한다. 보유세 강화에 따른 매물 잠김과 임대료 상승 부작용을 줄이려는 취지다 다주택자 양도세 중과 완화 한시 검토

은퇴 고령 1주택자 종부세 유예 확대 논의

수도권→지방 이주 1주택자 감면 방안 검토

2026-07-30 8면

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다주택자가 집을 팔 때 양도소득세를 한시적으로 깎아주는 방안이 추진된다. 은퇴한 고령 1주택자가 집을 팔 때까지 종합부동산세 납부를 미뤄주는 요건을 완화하고, 수도권에서 지방으로 이사하면 양도세를 감면해 주는 방안도 도입될 전망이다. ‘보유세 강화’ 방침 속에서 일부 다주택자와 초고가 1주택자를 위한 ‘퇴로’도 함께 마련하겠다는 것이다.정부 관계자는 29일 다음달 초 발표하는 세제개편안과 관련해 “다주택자 양도세 중과 완화를 검토하고 있다”고 말했다. 보유세 강화 이후 ‘매물 잠김’이나 ‘임대료 인상’ 등과 같은 부작용을 해소하기 위한 당근책도 세제 개편안에 함께 담긴다는 의미다.일각에서 거론된 ‘양도세 중과 면제 재개’ 방안에 대해 정부 관계자는 “양도세 중과 자체가 과도하다는 의견이 있어 세 부담을 조절하는 방법은 검토하지만, 이미 종료된 중과 유예를 되돌리는 것은 과한 것 같다”고 선을 그었다. 이재명 대통령이 윤석열 정부가 시행한 ‘다주택자 양도세 중과 면제’ 제도를 ‘비정상’이라고 지적한 만큼 중과의 한시적 유예보다는 조건부 완화에 방점을 찍은 것이다.정부는 은퇴한 1주택 고령자에 대해 종부세 납부를 주택 처분 시까지 유예하는 ‘과세 이연’의 연령과 소득 요건을 완화하는 방안도 검토하고 있다. 과세 이연은 집 한 채를 오래 보유한 은퇴자 등의 세금 부담을 줄여주기 위한 제도다. 현재 만 60세 이상이거나 총급여액 연 7000만원 이하 또는 종합소득금액 6000만원 이하 등의 요건들을 충족해야 한다.정부 관계자는 “종부세가 강화되면 은퇴자들이 현금 유동성에 어려움을 겪을 수 있어 납부 유예가 활성화될 수 있게 제도를 정비하고자 한다”고 말했다. 아울러 정부는 1주택자가 수도권 주택을 매도하고 지방으로 이주하면 양도세에서 인센티브를 주는 방안도 검토 중이다.최근 부동산 세제 개편 방향이 세 부담 강화 쪽으로 가닥이 잡히자 정치권에서는 ‘부동산 민심’이 심상치 않다는 기류가 번졌다. 이에 정부도 국민의 부담을 일부 줄이는 ‘퇴로책’을 함께 마련한 것으로 보인다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관도 이날 “이재명 정부는 집값을 잡으려고 부동산 세제를 운영하지 않는다. 거래 정상화와 부동산 시장 안정을 목적으로 한다”며 보유세 강화가 ‘증세’가 아닌 ‘정상화’라는 점을 강조했다.정부는 30일 더불어민주당과 국회에서 세제개편안 당정협의를 개최한다. 이 자리에서 정부의 세제개편안이 최종 확정되는데, 정부안이 일부 수정될 가능성도 있다.