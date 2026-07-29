코스피 연이틀 폭락

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국내 증시가 이틀 연속 폭락했다. SK하이닉스가 29일 역대 최대 2분기 실적을 발표했으나 시장 기대를 충족시키지 못해 반도체 투심이 얼어붙 었다. SK하이닉스는 전날보다 9.61% 급락한 140만 1000원에 마감했으며 코스피는 5.98% 하락한 5663. 24에 장을 마쳤다. 사진은 이날 오후 서 울 중구 하나은행 딜링룸에 지수가 표시되고 있는 모습. 홍윤기 기자